新聞幕後／陸可望正面回應團客來台

大陸國台辦主任宋濤昨晚在釣魚台國賓館宴請國民黨團總召傅崐萁率領的訪陸團，立委品嘗大陸全國政協主席王滬寧上次招待前總統馬英九的「天下第一湯」酸辣烏魚蛋湯，陸方以國賓級禮遇款待，聆聽台灣今年大選後的新民意，雙方第一次接觸，談的是百工百業的甘苦，有別於馬習二會高度政治意涵，昨天可說是一場務實交流，雙方還交換了微信。

今晚立委訪問團返台預料帶回好消息，陸方對於台灣民意期盼許久的陸客團來台、解禁台灣農漁產品甚至是開放陸生來台都可望有正面回應。

傅崐萁一行訪陸三天，行前預告昨天是重頭戲，王滬寧下午與國民黨立委訪問團閉門會談時，訪團近廿人紛紛針對兩岸觀光旅遊、農業品、企業、陸生、教育文化、百工百業等交流提出意見，王滬寧仔細聆聽但並未做筆記，與會立委逐一發言後，會談已進行了逾一百分鐘，王滬寧此時回答，針對大家提出的卅三項建議，國台辦要每一項都好好研究具體回覆；王滬寧的好記性，讓與會立委們都嚇了一大跳。王滬寧還說，問題並不在陸方，卅三項問題都可以解決，都不是問題，還逐一與立委握手合影，展現十足誠意。

花蓮震後餘震不斷，傅崐萁堅持出訪，並透露此行是在黨主席朱立倫指示下赴陸，為恢復兩岸交流觀光、農漁產品外銷大陸及兩岸和平發展努力。對於綠營扣紅帽子、質疑他棄災民不顧，傅崐萁說，十月前花蓮觀光訂房幾已全數被取消，地方主要產業面臨破產危機，若此行能恢復陸團客來台、農漁產品解禁，對百工百業、對花蓮甚至全國民眾都是好消息，個人榮辱事小，為何不去？

藍委訪問團帶著期盼兩岸和平、對話交流的新民意訪陸，昨天晚宴上，有立委詢問國台辦主任宋濤，陸方和平統一的精神是否不變？宋濤回答，大陸立場從頭到尾都是和平統一，只要是一家人，都可以慢慢處理，但若外部勢力介入或主張分裂國家或台獨，就會有不一樣的結果。

準總統賴清德近日頻向陸方喊話「民共交流」，第一哩路尚未邁開步伐，陸方已與台灣新民意第一次接觸，顯示大陸對台「軟的更軟，硬的更硬」，兩岸要走和平務實交流的道路，或是朝向兵凶戰危的險境，如何接球，考驗即將上任的賴政府。