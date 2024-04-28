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藍立委會王滬寧 籲開放陸客遊

聯合報／ 特派記者廖士鋒陳洛薇／北京報導
立法院國民黨團總召傅崐萁（左）昨天率十六位黨籍立委與大陸全國政協主席王滬寧（右）會見。特派記者廖士鋒／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（左）昨天率十六位黨籍立委與大陸全國政協主席王滬寧（右）會見。特派記者廖士鋒／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁昨天下午率領十六位黨籍立委，與大陸全國政協主席王滬寧，在北京的人民大會堂「新疆廳」會見，他公開表達希望大陸讓民眾「走進台灣」。王滬寧則說，傅此行「很不容易，也很有誠意，也很有意義」、相信「會對兩岸關係發展產生積極的意義」，再度釋出對台善意。

傅崐萁此行定調「和平破冰之旅」，除了傳達台灣民意希望兩岸和平，也希望破冰讓兩岸恢復交流，四大重點包括觀光、農漁產品、和平、陸生。

訪團今上午將拜會大陸文化旅遊部、海關總署，由文化旅遊部副部長、海關總署副署長接待，據了解，焦點將會鎖定在陸方擬「分區試辦」開放大陸團客來台、台灣農漁產品輸陸開放直接對接洽談。

王滬寧昨天先提到，中共總書記習近平在馬習二會講了「四個堅定」，大陸要堅持以習講話精神為指導，全力做好對台交流合作的工作，並重申「堅持九二共識、一個中國、反對台獨分裂活動和外部勢力干預」。他強調，「我們都是中國人，都屬於中華民族，是一家人，一家人就應該常來常往，經常交流，越走越近，越走越親」，他呼籲立委們「以後經常來」。

王滬寧強調，傅崐萁一行在新一屆立法院任期開啟之時就訪陸，「很不容易，也很有誠意，也很有意義」，相信各位的努力「也會對兩岸關係發展產生積極的意義」。

傅崐萁則說，過去八年兩岸斷線，此行是代表國民黨中央政策會、立法院黨團帶來台灣的新民意，希望能夠回復在二○一六年以前兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作。他再次表達台灣的百工百業「也非常的歡迎大陸的同胞能夠走進台灣，認識台灣，了解台灣」，公開喊話大陸開放民眾到台灣旅遊。不過，話音未落，大陸官員就將記者請出會場。

據了解，部分國民黨立委隨後在閉門環節發言，就兩岸交流的具體事務向王滬寧提出呼籲。會見結束後，立委們與陸方人員前往北京釣魚台國賓館晚宴。

會見結束後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮傍晚宣布，花蓮災區民眾需要方便舒適的活動板房（即組合屋），大陸將通過兩岸紅十字組織捐助，「希望相關物資盡快順利入島送給災區民眾」。這是花蓮大地震後大陸官方首度明確表態捐贈實物，惟官方並未具體指出數量以及紅會運送方式。

傅崐萁 國民黨 王滬寧

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