董軍見紹伊古：中俄兩軍合作對全球戰略穩定至關重要

據香港《星島日報》報導，正在哈薩克出席上海合作組織成員國防長會議的董軍，期間與俄羅斯國防部長紹伊古舉行了工作會晤，是董軍去年底出任防長後，兩人首次面對面會晤，雙方就國際地區形勢及防務安全合作等議題交換意見。

董軍是去年12月被任命為中國國防部長。今年3月31日，他曾透過視訊連線與紹伊古舉行會談，但這次則是兩人首次面對面會談。董軍說，在風雲變幻的國際環境下，中俄兩軍互動對世界發揮穩定作用。他強調兩軍保持高度態勢，順應時代潮流，對全球戰略穩定至關重要。

紹伊古指出，俄中在軍事領域的合作，兩軍定期舉行海陸空聯合戰役和戰鬥訓練，是維護全球和地區穩定的重要要素。

他說，西方地緣政治冒險以及新殖民行為，引發世界軍事政治新的緊張局勢，而俄中兩國各領域合作，處於前所未有的水平。兩國關係基礎是平等、互信對話，照顧彼此的核心利益。相信今次會談將有利於進一步深化俄中在國防領域的戰略協作夥伴關係。

而據土耳其《安納杜魯新聞社》報導，紹伊古強調，目前全球緊張局勢加劇，西方的「自私的新殖民主義行為」是不穩定的主要原因。

他說，俄中合作不同於全球對抗趨勢，得益於兩國領導人的接觸，兩國一直在建立多方面的夥伴關係。紹伊古說「俄羅斯和中國展示了一種新型國家間關係。它建立在平等、信任的對話基礎上，並考慮到彼此的根本利益。」

紹伊古告訴董軍，他希望他們的會面能夠為俄羅斯和中國之間發展「最密切和最有成效的合作」做出貢獻，包括在國防領域。