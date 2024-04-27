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布林肯關切陸援俄、南海自由航行

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國國務院發言人米勒以新聞稿總結國務卿布林肯訪陸行，重申負責任管理與中華人民共和國的競爭，布林肯關切北京援助莫斯科國防工業以及中方在南海仁愛暗沙破壞穩定，強調維持台海和平穩定的重要性，以及美國的「一個中國」政策沒有改變。

布林肯二十四日至二十六日分別會晤中國大陸國家主席習近平、外交部部長王毅等人。米勒說，雙邊就美中關係的重要優先議題，有深入、實質且具建設性的討論；布林肯敦促美中落實去年拜習會的承諾，並在打擊鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl）、強化軍事溝通，以及討論解決與人工智慧相關的風險。

此外，米勒在新聞稿中臚列拜登政府對北京的關切，以及美中分歧領域的看法。

針對台海，米勒表示，布林肯強調，維持台海和平穩定的重要性，並重申基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

米勒說，布林肯嚴重關切中國支持俄羅斯國防工業基礎一事，指這種支持損害歐洲和擴大西洋的安全；布林肯關切中國大陸在仁愛暗沙附近的破壞穩定行動，強調維持南海航行自由與法治的重要性。

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