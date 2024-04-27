王毅要求美 停止部署陸基中導

準總統賴清德即將就任之際，美國國務卿布林肯昨天在北京與中共政治局委員、外長王毅會談。王毅警告美國不要干涉中國內政，並重申拜習會中要求美國「支持中國和平統一」的說法，此外，也首度要求美國「停止部署陸基中導」，等於為美菲軍事合作劃線。

據大陸外交部新聞稿，王毅重申台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，要求美方「不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，兌現拜登總統不支持「台獨」、不支持「兩個中國」、「一中一台」、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，他還要求「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。

王毅表示，他要求美方「不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線」。

他說，當前中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚，中美關係下步如何走，首先要回答好一個根本問題，那就是中美究竟是要做夥伴還是做對手。

對亞太局勢，王毅希望美方「停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益」。雙方並就俄烏、巴以等議題交換看法。

據中方發布，布林肯表示，美方繼續奉行一個中國政策，不支持「台獨」。美方不尋求改變中國體制，無意與中國發生衝突，不尋求與中國脫鉤，不尋求遏制中國發展。美方願同中方一道，在兩國元首舊金山達成共識的基礎上向前走，加強對話溝通，有效管控分歧，避免誤解誤判，推動美中關係穩定發展。

布林肯在其社群媒體「Ｘ」推文稱與王毅進行深入實質的會晤，除了禁毒等共同利益領域，還討論分歧領域，美國國務院的新聞稿透露，布林肯與王毅會談長達五個半小時，布林肯也罕見與大陸公安部長王小洪會見，就禁毒執法合作交換意見。

【記者陳宥菘／綜合報導】大陸外交部官網刊出外長王毅近日接受卡達半島新聞網書面採訪全文，王毅文章引用「開羅宣言」明確規定「台灣歸還中國」，並稱聯大二七五八號決議明確「一個中國原則」，指這一系列具有國際法律效力的文件，鞏固了「台灣是中國不可分割領土」的歷史與法理根基。