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西藏流亡政府證實 與中接觸年餘

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

據香港「星島日報」報導，在印度西藏流亡政府與中國政府之間的正式對話中斷十多年後，西藏流亡政府四月廿四日透露，已與中國開啟祕密管道對話一年多，不過，不預期會在短期內有所突破。

報導稱，設於印度達蘭薩拉的西藏流亡政府「藏人行政中央」領導人「司政」邊巴次仁，當地時間廿四日對在當地的記者表示，他的代表已經與「北京的人」和中方尋求與西藏領導階層接觸的「其他人員」打交道，「我們從去年起確實有祕密管道（對話），但是我們沒有立即性的期待，這肯定是長期的，我們開啟這些祕密管道以來已經將近一年多，我們保持溝通」。

「印度斯坦時報」昨天報導，邊巴次仁形容這個祕密管道對話「非常不正式」；他指出，「他們（中國方面）找我們，不是我們找他們」，但是此刻期待會有什麼成果，「是不切實際」。

西藏流亡政府外交與新聞部長「噶倫」諾增卓瑪也證實這個祕密管道對話，但她也說，無法確定這些接觸能有任何「具體或實質結果」。

報導稱，這是西藏流亡政府與北京政府之間的正式對話從二○一○年停止之後，首次有消息表示雙方恢復接觸。

據悉，北京和西藏流亡政府於二○○二年開始先後進行九輪正式對話，二○○八年西藏發生騷亂，北京指是西藏流亡政府在背後支持藏獨所致，停止「和談籌備小組」接觸，並於二○一○年中斷了所有對話。

北京 印度 西藏

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