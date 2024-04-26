快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

布林肯訪中 中國學者：需留意美國是否改對台言行

中央社／ 台北26日電
大陸外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談，王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談，王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。（取自大陸外交部網站）

美國國務卿布林肯正在中國訪問，25日曾出席與布林肯會見的中國學者表示，布林肯此行訪中台灣議題是關注點之一，而衡量中美關係是否改善，需關注美方是否改變對台灣議題的消極言行。

中國媒體澎湃新聞今天報導，清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主任、國際關係學系教授達巍表示，他25日參加與布林肯會面的活動，感到「談得挺好的，氣氛也融洽」。

他說：「布林肯此訪是在兩國元首所創造的穩定氛圍下進行的工作訪問，既來推進與中國的合作，同時也提出美方的具體關切。」

達巍表示，布林肯訪中之際，美方仍在輿論上拋出所謂的「中國產能過剩論」、對俄軍事援助等議題。在行動上，不僅對中發起新的301調查，還藉由涉及台灣和限期剝離TikTok的法案，企圖製造談判「籌碼」。

他說，不過，布林肯24日抵達上海後，美方的論調似乎有所緩和，布林肯當晚在外灘拍攝的影音中稱，「我期待在上海和北京舉行富有成效的會談」。

達巍表示，從去年11月至今，中美出現穩定與合作的跡象，但在相對穩定的狀態下也有許多新問題出現。而布林肯這次也帶來了一些具體的關注點：一是，近期美國媒體所炒作的所謂中方向俄羅斯提供武器裝備和零件。

他說，至於美國財政部長葉倫上次訪中提出的「產能過剩」問題，這次恐怕也會繼續提。未來一段時間，美方是否會推出新的關稅措施也值得關注。台灣問題也是主要關注點之一。

達巍分析，衡量關係改善的維度，最重要的是經貿和技術領域，例如美國是否能取消某些制裁或縮短實體清單，以及能否改變在台灣問題上的消極言行，這些是中方最關心的問題。

他說，同樣重要的是，也要考慮如何能讓中美兩國民眾和菁英對對方產生更多正面的看法，不要那麼負面。

達巍表示，在過去的一年裡，若干對中國比較友好、相對理性的聲音正在逐漸出現，儘管這並沒有影響到政策層面，但這些聲音是呈上升趨勢的。

他說，一些知中的學者或是前官員闡述比較接近真相的觀點。例如，在台灣議題方面，美國也有很多人表示不能僅僅想著威懾中國，還是要給中國一定的戰略保障，才能穩定台海局勢，這樣的聲音現在是了多起來。

布林肯 美國

延伸閱讀

習近平會見布林肯：中美應該求同存異，而不是惡性競爭

王毅晤布林肯：中方要求美方不折不扣恪守「一個中國原則」

美國務院證實了！布林肯剛見完王毅 確定今再會晤習近平

陸學者評布林肯訪陸：關注美方是否改變對台海消極言行

相關新聞

習近平會見布林肯：中美應該求同存異 而不是惡性競爭

美國國務卿布林肯訪陸行最後一天，26日先與大陸外長王毅舉行會談，下午再獲大陸國家主席習近平會見。據央視初步發出的簡訊，習...

美國務院證實了！布林肯剛見完王毅 確定今再會晤習近平

法新社報導，美國國務院證實，國務卿布林肯將在26日與中國大陸國家主席習近平會面。與布林肯會面的中國大陸公安部長王小洪也宣...

網傳深度偽造馬可仕音檔 指示菲律賓國家軍隊對中國開戰

菲律賓總統通訊辦公室（PCO）23日在社群媒體上發布一則聲明，指出網路上流傳一段影片內容，聲音聽起來像是菲律賓總統馬可仕...

王毅晤布林肯：中方要求美方不折不扣恪守「一個中國原則」

大陸外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方不...

西藏流亡政府：已與中國開啟秘密對話一年多 但不預期有突破

據香港《星島日報》報導，在印度的西藏流亡政府與中國政府之間的正式對話已中斷十多年後，西藏流亡政府4月24日透露，已經與中...

詐騙、資安、危險挑戰…陸委會點名TikTok、小紅書：不使用中國社群媒體

近年來抖音、小紅書等中國社群平台在台灣迅速發展，帶起許多流行文化，成為年輕世代經常使用的社群媒體，不過同時也造成一些負面影響和爭議。近日大陸委員會（陸委會）在社群上特別點名「抖音」、「TikTok」、「小紅書」，提醒民眾意這些平台的資通安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。