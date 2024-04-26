快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平會見布林肯：中美應該求同存異 而不是惡性競爭

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平26日下午會見美國國務卿布林肯，習近平表示，中美兩國應該求同存異，而不是惡性競爭。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲習近平(右)接見。(路透)
大陸國家主席習近平26日下午會見美國國務卿布林肯，習近平表示，中美兩國應該求同存異，而不是惡性競爭。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲習近平(右)接見。(路透)

美國國務卿布林肯訪陸行最後一天，26日先與大陸外長王毅舉行會談，下午再獲大陸國家主席習近平會見。據央視初步發出的簡訊，習近平表示，中美兩國應該求同存異，而不是惡性競爭。他也呼籲應該「言必信、行必果，而不是說一套、做一套」。

接近下午3點半，新華社首先發布快訊，宣布習近平將在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。下午4點19分，新華社再發出簡訊，初步釋出習近平會見布林肯時的談話內容。

習近平說，今年是中美建交45週年。 45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」

習近平指出，「我提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條大原則，既是過去經驗的總結，也是邁向未來的指引。」

習近平表示，當前，世界百年變局正在深刻演進，國際情勢更是變亂交織。他強調，「中美雙方加強對話、管控分歧、推動合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待」。

習近平說，「我多次說過，地球夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮」。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆鈕扣」就扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平表示，他去年與美國總統拜登在舊金山會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。

習近平說，「國務卿先生這次來訪，是我同拜登總統幾週前通話時定下來的，希望你不虛此行」。

而根據央視釋出的影片，習近平與布林肯此次會晤地點在北京民大會堂，習近平於去年一樣坐在航排中央主席位，中美官員則分別坐在左右兩側。

布林肯 習近平

延伸閱讀

王毅晤布林肯：中方要求美方不折不扣恪守「一個中國原則」

美國務院證實了！布林肯剛見完王毅 確定今再會晤習近平

視察重慶軍醫大學 習近平強調備戰

普亭證實5月訪華 將贈習近平革命小說「怎麼辦」

相關新聞

習近平會見布林肯：中美應該求同存異 而不是惡性競爭

美國國務卿布林肯訪陸行最後一天，26日先與大陸外長王毅舉行會談，下午再獲大陸國家主席習近平會見。據央視初步發出的簡訊，習...

美國務院證實了！布林肯剛見完王毅 確定今再會晤習近平

法新社報導，美國國務院證實，國務卿布林肯將在26日與中國大陸國家主席習近平會面。與布林肯會面的中國大陸公安部長王小洪也宣...

網傳深度偽造馬可仕音檔 指示菲律賓國家軍隊對中國開戰

菲律賓總統通訊辦公室（PCO）23日在社群媒體上發布一則聲明，指出網路上流傳一段影片內容，聲音聽起來像是菲律賓總統馬可仕...

王毅晤布林肯：中方要求美方不折不扣恪守「一個中國原則」

大陸外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方不...

西藏流亡政府：已與中國開啟秘密對話一年多 但不預期有突破

據香港《星島日報》報導，在印度的西藏流亡政府與中國政府之間的正式對話已中斷十多年後，西藏流亡政府4月24日透露，已經與中...

詐騙、資安、危險挑戰…陸委會點名TikTok、小紅書：不使用中國社群媒體

近年來抖音、小紅書等中國社群平台在台灣迅速發展，帶起許多流行文化，成為年輕世代經常使用的社群媒體，不過同時也造成一些負面影響和爭議。近日大陸委員會（陸委會）在社群上特別點名「抖音」、「TikTok」、「小紅書」，提醒民眾意這些平台的資通安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。