傅崐萁訪問大陸 27日下午擬有會見
國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日將率團訪問中國大陸。根據北京方面的安排，傅崐萁一行將在27日上午將前往小米汽車工廠等地參訪，下午擬有一場會見活動，並已要求駐京媒體提交拍攝器材清單。
傅崐萁在花蓮不斷傳出地震災情之下出訪中國大陸，他強調，這是為兩岸恢復交流出訪北京，是責無旁貸的公務行程，率立委訪問大陸，是為恢復兩岸交流觀光、農漁產品外銷及振興花蓮災後重建經濟發展而努力。
根據國台辦官方的安排，傅崐萁訪問中國大陸的行程，從27日開始將會安排隨團採訪，當天早上將前往小米汽車工廠與北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心參訪。
這次隨團採訪的方式，媒體安排為上午每一參訪地點，台灣媒體限定5人參加，並且只能參加一場。
27日下午則有一場需要「提報器材清單」的活動，預計為會見行程，屆時可能由國台辦主任宋濤，甚至不排除由中國大陸政協主席王滬寧出面會見。
傅崐萁將於今天下午率國民黨立委訪問中國大陸，並將於桃園機場召開記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言