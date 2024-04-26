習近平傳5月初訪法國 加碼匈、塞

在中歐貿易關係日益緊張、俄烏戰事未歇之際，大陸國家主席習近平預料在五月初訪問匈牙利、塞爾維亞和法國，這將是習近平五年來首次訪歐。外電報導指出，雖然習的巴黎之行是一個關注中歐更廣泛關係的機會，但他在匈國、塞國的停留將使北京展示其在中東歐的影響力仍然完好無損。

自由歐洲電台報導，習近平訪歐將尋求修復中歐關係的損害。其目標首先是取消歐盟一些去風險的舉措，北京認為歐盟與美國之間的聯盟不受歡迎。其次，中國是否參加六月中旬在瑞士舉行的關於烏克蘭和平峰會仍未定案，由於中俄關係自俄烏戰爭爆發後更趨緊密，烏克蘭總統澤倫斯基一直試圖爭取中國參與。

目前大陸官方尚未發布習近平出訪的消息。但匈牙利總理幕僚長古亞什表示，習近平將在五月八日至十日到訪，作為歐洲行的一部分，並指在經濟關係上不值得設立意識形態界線。

大陸外長王毅昨昨天在北京與匈牙利外長西雅爾多會談，似為習出訪做準備。王毅表示，中方願同匈方保持密切溝通，深化兩國政治互信，推進共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係邁向更高水準。他還提到，今年下半年，匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方加強中歐戰略溝通。

據中方發布，西雅爾多稱，把中國當夥伴才是正確選擇；匈牙利歡迎中國進一步加大對匈投資，願在共建「一帶一路」框架下推進重點項目建設。

報導指出，匈牙利正在建立與北京更緊密的關係。