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陸釋訊號？ 中共廣東省委書記：將採更有力措施推動兩岸交流

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明25日會見國民黨前主席洪秀柱時，表示廣東將採取更有力措施推動兩岸交流交往交融。圖為黃坤明2日晚間在廣州白天鵝賓館準備與前總統馬英九會見。記者廖士鋒／攝影
中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明25日會見國民黨前主席洪秀柱時，表示廣東將採取更有力措施推動兩岸交流交往交融。圖為黃坤明2日晚間在廣州白天鵝賓館準備與前總統馬英九會見。記者廖士鋒／攝影

國民黨前主席洪秀柱近日到訪廣東，25日下午與中共政治局委員兼廣東省委書記黃坤明會見，黃坤明強調大陸領導人習近平在「馬習二會」的談話，表示廣東將採取更有力措施推動兩岸交流交往交融，這也是大陸高官最新釋出的兩岸交流訊號。

據中共廣東省委旗下媒體「南方+」25日晚間消息，黃坤明25日下午與洪秀柱一行在廣州會見，他表示「洪秀柱主席堅定認同和維護『九二共識』、堅決反對『台獨』」、「我們深表讚賞和敬佩」。

黃坤明還提到，廣東是孫中山先生的故鄉和中國近代民主革命的策源地，「見證了中國共產黨與孫中山先生及中國國民黨真誠合作、救國救民的光輝歷史」。

就近日的「馬習二會」，他指出，習近平著眼中華民族整體利益和長遠發展，就發展兩岸關係、共創美好未來發表重要講話，號召兩岸同胞要做到「四個堅定」，攜手同心實現民族復興，為兩岸關係發展指明了方向。

黃坤明強調廣東將認真學習貫徹習近平重要講話精神，始終秉持「兩岸一家親」理念，進一步發揮好與台灣的人緣地緣商緣文緣優勢，「採取更有力措施推動兩岸交流交往交融」。

此前，4月2日晚間在廣州會見前總統馬英九一行時，黃坤明則提到，「我們願意加強同台灣各界的交流交往，持續拓展兩地在經貿、科技、教育、文化、民生等領域務實合作，傾情為台胞返鄉交流和在粵發展提供服務、做好保障，不斷為擴大兩岸合作交流、深化兩岸融合發展添磚加瓦」。當時他還指出，孫中山先生當年《建國方略》中的宏願，在今天得以實現。

廣東 洪秀柱 馬習二會

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