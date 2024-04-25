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香港支聯會被控違反國安法案 開審遙遙無期

中央社／ 台北25日電

已解散的香港支聯會及前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，被控違反港區國安法下的煽動顛覆國家政權罪，在昨天高等法院進行的案件管理聆訊中，法官表示案件不會在今年內開庭審理。

香港支聯會、李卓人、何俊仁和鄒幸彤，被控於2020年7月1日至2021年9月8日違反國安法下的煽動顛覆國家政權罪。其中鄒幸彤2021年9月被捕後，被還押至今逾兩年半；2023年12月曾申請保釋，被法庭拒絕。

何俊仁則於2022年8月一度獲法庭批准保釋，2023年3月被指在保釋期間干擾證人，遭警方拘捕被撤銷保釋。

綜合明報及香港01等港媒報導，香港高等法院24日就支聯會一案進行第二次案件管理聆訊，即法庭就案件的管理給予指示。當中法官透露，無論如何此案「今年之內都不會聽得到」。

鄒幸彤24日也有申請保釋，但被法官拒絕。李卓人、何俊仁和鄒幸彤仍然繼續被還押。

國安法 香港

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