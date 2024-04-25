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炎黃子孫是中國古代傳說？陸痛批「不容褻瀆」 陸委會：百科講的

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會副主委兼發言人詹志宏日前指「炎黃子孫」只是中國古代傳說，昨日遭大陸國台辦強烈抨擊，詹志宏今（25）日再度回應稱，「可以去查查中國大陸的百科網頁是怎麼講的」。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委兼發言人詹志宏日前指「炎黃子孫」只是中國古代傳說，昨日遭大陸國台辦強烈抨擊，詹志宏今（25）日再度回應稱，「可以去查查中國大陸的百科網頁是怎麼講的」。記者陳宥菘／攝影

兩岸官方就「炎黃子孫」是不是「中國古代傳說」掀起口水戰。在前總統馬英九與大陸領導人習近平10日的「馬習二會」上，「中華民族」成雙方談話的關鍵詞。陸委會副主委兼發言人詹志宏早前批評這是「沒有必要的陷阱」，並指「炎黃子孫」只是中國古代傳說，昨日遭到大陸國台辦強烈抨擊。詹志宏今再度回應，「炎黃子孫這四字是神話傳說，這不是我講的，可以去查查中國大陸的百科網頁是怎麼講」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上表示，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人。「鐵一般的事實不容否認、不容褻瀆」。她更聲稱，「民進黨當局及其政客出於謀『獨』本性和政治私利，數典忘祖、背棄民族，不肖子孫令人不齒，如不改弦更張，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

詹志宏25日下午主持召開陸委會例行記者會，對於國台辦的嚴詞批評，他回應，「這不是我講的，這是兩岸的百科網站都是這樣講，這是他們的一個神話故事。甚至它（百科）說，這是中國的術語，沒有考古學的依據。」他強調，自己只是提到「炎黃子孫」事實上有這樣的註解跟詮釋。

詹志宏重申，如果企圖把歷史、文化、地理種種因素，本來是分立的因素摻雜在一起，做一個特定政治立場的解讀，或根據這個選邊，這就是一個言語上的陷阱。不要用這些不相干的因素，硬將之扯到政治的訴求，「我覺得這才是比較客觀、公平」。

至於金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，遭大陸留置已近一個半月，國台辦發言人朱鳳蓮昨日再度聲稱，相關情況仍在「核實了解中」，並未提及何時遣返或後續處置方式。

詹志宏表示，我方還未接到對方正式回應，「上次記者會我就講了，（陸方）行政效率可以再加快一點」。

國台辦 詹志宏 陸委會

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