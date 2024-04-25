南海不穩 陸國防部預告：加大海空巡邏警戒力度

南海局勢近期相當緊張，美菲「肩並肩」軍演登場，大陸國防部則強硬表態，指出將採取一切有力措施，絕不允許搞亂南海，並宣告共軍「將繼續加大海空巡邏警戒力度」。

大陸國防部發言人吳謙25日在例行記者會上重申，美菲之間的關係是美菲之間的雙邊安排，「不得損害中方的利益，不得損害地區國家的利益，同時也不得破壞地區的和平與穩定」。

對於美菲軍演納入菲國海警，之後可能加入日本，吳謙則表態「反對域外勢力介入，反對在南海炫耀武力、挑釁滋事，反對搞拉幫結派、陣營對抗那一套」。他強調共軍密切關注相關動向，「將採取有力有效措施予以堅決應對，決不允許其搞亂南海」。

此外近日美軍航母羅斯福號進入南海、逼近黃岩島，共軍南部戰區出動三艘軍艦全程跟蹤警戒，吳謙對此回應，中國對黃岩島及其臨近海域擁有無可爭辯的主權，他批評「美方有關行徑威脅中國主權安全，破壞地區和平穩定，與兩國兩軍關係穩定發展的勢頭背道而馳」。

吳謙要求美方「停止在南海興風作浪」，強調共軍「將繼續加大海空巡邏警戒力度」，堅定捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。

甫落幕的美日菲峰會，對仁愛暗沙局勢表示關切，敦促大陸遵守南海仲裁案，吳謙對此批評「美日菲聯合聲明，罔顧事實，顛倒黑白，對中方進行無端指責，我們對此表示強烈不滿，堅決反對」。

他強調，菲律賓的領土範圍是由1898年《美西和平條約》、1900年《美西關於菲律賓周邊島嶼割讓的條約》及1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》等一系列國際條約確定，從未包括中國南沙群島和黃岩島，「菲方對此是心知肚明的」。

吳謙更直言，「南海仲裁案所謂裁決完全是廢紙一張」。他表示南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，「越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決當然是非法無效的，中方絕不接受、絕不承認」。

他還順帶批評美國，指出在接受國際仲裁問題上，美方有著很壞的歷史記錄，「不要說非法的仲裁，就是合法的裁決，美方也曾多次拒絕接受。我們要求美方在指責他人之前先認真反省一下自己」。

而就釣魚台領土爭議，吳謙表示釣魚台自明朝初期就已在中國海防管轄範圍之內，「日方利用甲午戰爭竊取了釣魚島及其附屬島嶼」，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》等國際法律文件，釣魚島在國際法上已回歸中國，這是有公論的，「日方想在釣魚島主權問題上渾水摸魚，這完全是癡心妄想」。