AUKUS擬納日本 北京：嚴重衝擊亞太和平穩定

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）考慮將日本納入「第二支柱」陣容引發北京高度關切，中國國防部今天批評此舉「嚴重衝擊亞太地區和平穩定」，強調堅決反對任何針對中方的雙邊或多邊軍事同盟。

據陸媒澎湃新聞，中國國防部下午舉行例行記者會，有媒體提問說，「據報導，日本已正式宣布加入『奧庫斯』（AUKUS）聯盟。加拿大總理稱，為應對中俄等國在北極地區的活動，加方正考慮增加部署潛艇，並就加入『奧庫斯』展開談判」。

國防部發言人吳謙回答表示，「中方對此表示嚴重關切，我們對任何國家發展正常的軍事合作關係持開放態度，但堅決反對有關國家拼湊排他性『小圈子』，堅決反對任何針對中方的雙邊或多邊軍事同盟，堅決反對制造分裂對抗、搞陣營對立」。

吳謙說，亞太不應成為地緣博弈的競技場。美英澳不顧地區國家和國際社會普遍擔憂，不斷釋放擴員訊號，嚴重衝擊亞太地區和平穩定，不少地區國家對此深感憂慮。

吳謙並提到，由於歷史和現實因素，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。日方應當深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行；其他國家也應當切實履行國際義務，不要做破壞地區和世界和平穩定的事。

AUKUS成立於2021年，由美國和英國出面支持澳洲部署核潛艦。美國也尋求日本的參與，以增強在東亞地區的威懾力。

澳洲、英國、美國等3國防長本月8日發表聯合聲明稱，考量日本的能力以及與「所有3個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，正考慮就AUKUS第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，與日本展開合作，參與人工智慧、極音速武器等高科技領域研發。