談中美防長通話 陸國防部：維持兩軍關係整體穩定

中美國防部長日前舉行視訊通話，大陸國防部發言人吳謙25日在例行記者會上表示，這次通話是軍事領域落實兩國元首共識的重要舉措，對於維持兩軍關係整體穩定具有正面意義。

吳謙說，4月16日晚，大陸國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀視訊通話，雙方圍繞中美兩國兩軍關係、台灣問題、南海問題及其他共同關心的國際地區熱點問題坦誠深入地交換了 意見，取得了積極務實的成果。

他表示，去年底以來，兩軍順利舉行一系列交流合作活動，為推動兩軍關係穩下來、好起來發揮了積極作用。

吳謙同時呼籲美方與中方相向而行，把「以和為貴、以穩為重、以信為本」作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

該次通話是中美兩國防長近18個月以來首次對話，據大陸國防部當時發布訊息，在台灣議題方面，董軍說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損」。

董軍還說，「中國人民解放軍對於一切『台獨』分裂活動和外部縱容支持，絕不會聽之任之」。