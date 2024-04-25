特斯拉傳裁掉所有中國應屆生 賠償一個月薪水
美國電動車大廠特斯拉本月宣布將在全球裁撤逾10%人力，也波及中國，社群平台近日傳出，特斯拉撤回所有中國應屆畢業生的錄用，並賠償一個月薪水。
綜合陸媒以及社群媒體X平台帳號「李老師不是你老師」，本月23日開始，多名中國應屆畢業生收到特斯拉撤回錄用的通知，特斯拉統一賠償一個月的底薪，大約是人民幣1萬元（約新台幣4萬4972元）。
此次解約涉及技術部門與銷售部門，被解約的應屆生透露，特斯拉人資稱今年春季招聘（春招）的錄取全數取消；另也有應屆生稱去年10月秋季招聘（秋招）時就收到的錄用也被取消；已經提前入職的應屆生則暫未收到解約或裁員通知。
秋招與春招是中國應屆畢業生求職的重要管道。有應屆生表示，春招基本結束了，現在要再重新找工作難度非常大，若失去應屆生身分找工作則會更難，此時突然被解約讓應屆生陷入巨大迷茫。
不過也有一些中國車廠向這些被解約的應屆生拋出橄欖枝，如蔚來汽車、極氪汽車都在社群平台表示，歡迎被解約的應屆生投遞履歷。
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