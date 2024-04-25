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中國留學生騷擾民主活動人士 遭美國法院判刑9個月

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國學生吳曉磊因跟蹤和威脅另一名持不同意見的中國留學生，遭美國法院判刑9個月。路透
中國學生吳曉磊因跟蹤和威脅另一名持不同意見的中國留學生，遭美國法院判刑9個月。路透

原就讀於美國柏克萊音樂學院的中國學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯），因跟蹤和威脅另一名張貼支持中國民主海報的中國留學生柔伊（Zoey），24日遭美國法院判刑9個月。刑滿後，吳曉磊還將被驅逐出境。

柔伊2022年10月在柏克萊音樂學院張貼支援中國民主的傳單，上頭寫著「我們想要自由、我們想要民主、與中國人站在一起」

吳曉磊在社群平台Instagram看到柔伊張貼的傳單貼文後，要求她拿下，並在網路上洩漏她的個資，同時煽動其他人在網路上對柔伊進行肉搜和騷擾。吳曉磊還威脅他已向中國政府舉報，警告對方要有回國後被捕和被調查的心理準備。

美國之音引述聯邦檢察官辦公室說法稱，柔伊是一名來自中國的美國永久居民，其家人仍居住在中國。

吳曉磊於2022年12月被聯邦調查局（FBI）逮捕，在今年1月25日經過四天的庭審後，由12名聯邦陪審團成員裁定有罪，兩項罪名為「網絡跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」。

BBC報導引述美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室的說法指出，「美國司法部將始終捍衛自由言論和政治表達的權利。但我們認為，吳先生的威脅和騷擾行為並不是自由言論，相反，這是企圖壓制和恐嚇活動人士表達反對中國的觀點。」

路透表示，吳曉磊24日在法庭上為他「不計其數的行為」道歉，「我需要承擔責任，對柔伊小姐感到威脅，我感到非常抱歉。」

BBC報導，海外的中國留學生近年在西方大學威脅或監視其同胞活動的事件時有所聞，這不僅讓很多中國留學生在發表不同於中國官方意見時自我審查，甚至還因為立場不同，出現嚴重校園暴力。

留學生 網路 美國

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