布林肯訪陸 胡錫進：上海機場沒有為他鋪紅地毯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日下午搭機抵達上海，開啟他為期三天的訪華之旅。對於布林肯此行，外界高度關注。《環球時報》前總編輯胡錫進在「X」用英文發文分享他注意到的細節：「上海機場沒有為他鋪紅地毯，此次布林肯訪華應該被視為一次「懇求之旅」（imploring）。」

布林肯周三飛抵上海時，由上海外市外辦主任孔福安與美國駐北京大使伯恩（Nicholas Burns）到場接機。胡錫進指上海機場沒有為他鋪紅地毯。推特用戶Lord Bebo也發文稱，「沒有紅地毯，沒有樂隊，布林肯受到的待遇好像他只是個普通人。」

事實上，美國財政部長葉倫本月4日飛抵廣州時，廣州機場也沒有為葉倫鋪紅地毯。

據美國之音報導，布林肯24日晚間先在伯恩的陪伴下光臨上海豫園老街，品嘗著名南翔小籠包，用餐時有眾多民眾在餐廳周邊圍觀。接著他前往籃球場觀看中國男子籃球職業聯賽（CBA）季後賽。

布林肯周三深夜在社交平台「Ｘ」發布一則錄製於外灘的影片表示，「我剛抵達中國上海，致力於解決對美國人民息息相關的問題，包括合成鴉片類毒品芬太尼。我們也會和有關人士直接討論兩國存在分歧的問題，希望自己在上海和北京的會晤能有成效。」

針對此次布林肯此行，在大陸媒體和網友的討論基本維持一貫反美的語調。大陸媒體《觀察者網》刊登學者孫太對此次行程的評論，「走走形式，提提要求，傳達變化，期待進展。」

美國之音引述多位國際學者在X上發表的評論，多數聚焦此行對中美競爭關係的影響。

美國奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group）中國技術政策負責人特廖洛（Paul Triolo）注意到中國軍事動向，他引用南華早報報導稱，「中國海軍在布林肯訪華前，發布核潛艇發射JL-2彈道導彈的影片，展示其二次打擊能力。」

美國之音引述加拿大地緣政治專家亞普拉卡什（Abishur Prakash）評論， 「布林肯抵達中國，這是一個多麼尷尬的時刻。美國正全力對抗中國，首當其衝就是關於TikTok和台灣的法案，而且支持印太地區國家對抗北京。」

「人權觀察」前執行主任、普林斯頓大學訪問教授羅斯（Kenneth Roth）批評，「如果布林肯一心想與北京修好，而不公開提及北京針對新疆維吾爾族穆斯林犯下的反人類罪行的話，那會非常可恥。」