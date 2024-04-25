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習近平：面向戰場面 努力建設世界一流軍醫大學

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央總書記習近平4月23日前往位於重慶的陸軍軍醫大學視察引發關注。中新社
中共中央總書記習近平4月23日前往位於重慶的陸軍軍醫大學視察引發關注。中新社

據央視新聞報導，中共中央總書記習近平4月23日前往位於重慶的陸軍軍醫大學視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，全面落實新時代軍事教育方針，「面向戰場、面向部隊、面向未來」，提高辦學育人水平和衛勤保障能力，努力建設世界一流軍醫大學。

報導稱，當日上午9時45分許，習近平來到陸軍軍醫大學，首先了解大學基本情況和戰場醫療救治重點學科情況，察看戰傷急救器材和學員操作演示。

根據陸軍軍醫大學官網介紹，該校於2017年以第三軍醫大學為基礎重建，納入白求恩醫務士官學校、西部戰區陸軍綜合訓練基地軍醫訓練大隊、解放軍第八醫院、解放軍第二六〇醫院、解放軍第三二四醫院，形成重慶、河北石家莊、新疆呼圖壁、西藏日喀則四地部署格局，占地9,079畝。

央視新聞指出，陸軍軍醫大學目前已形成了高原軍事醫學、戰創傷醫學、燒傷醫學等鮮明特色和優勢。2017年調整組建以來，大學堅持「姓軍為戰」，出色完成軍事鬥爭衛勤保障、新冠疫情防控等一系列重大任務。習近平對陸軍軍醫大學建設和完成任務情況給予肯定。

習近平在接見陸軍軍醫大學官兵代表時強調，陸軍軍醫大學是中國大陸軍醫學類高等教育院校，是全軍衛勤力量體系的重要組成部分。要堅持立德樹人、為戰育人，深化教育教學改革，培養德才兼備的新時代紅色軍醫。要大力推進特色醫學科研創新，鞏固傳統優勢，搶占發展前沿，勇攀軍事醫學高峰。要加強衛勤保障各項建設，有力服務部隊戰鬥力，服務官兵身心健康。

據央視新聞，中共中央軍委副主席何衛東等人也參加活動。

此前，新華社報導，習近平此次前往重慶視察，行程還包括瞭解當地都市更新、民生、西部陸海新通道建設等情況，並主持召開推動西部大開發座談會，要求形成大保護、大開放、高質量發展新格局。

大陸國家主席習近平提出，「面向戰場、面向部隊、面向未來」，努力建立世界一流軍醫大學。新華社
大陸國家主席習近平提出，「面向戰場、面向部隊、面向未來」，努力建立世界一流軍醫大學。新華社

習近平 醫學 陸軍

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