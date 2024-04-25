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福島核汙水排海因停電一度暫停 陸批東電力管理混亂
據日本共同社報導，福島第一核電站本月19日開始的第五次核汙水排海，24日因部分供電系統停止，導致排海作業暫停了約6個半小時。對此，中國駐日本大使館於24日晚間發布新聞稿，批評福島第一核電站不斷發生事故，一再表明東京電力公司管理失序混亂，難以保障作業安全。
共同社指出，停電原因可能是廠區內挖掘作業中損壞了電纜。一名50多歲男性作業人員受傷被緊急送醫。
福島第一核電站去年10月也曾發生作業人員在清洗多核素去除設備（ALPS）管道時，接觸到含高濃度放射性物質的廢液，今年2月則出現汙水洩漏到處理汙水的「第二銫吸附裝置」所在的廠房之外等事故。
對於24日發生的事故，中國駐日本大使館24日深夜在其微信公眾號，以問答形式發布新聞稿指出，此一事故更加凸顯了國際社會對福島核汙水排海開展監督的必要性。
新聞稿稱，「我們將繼續密切關注事故後續影響，再次要求日方正視周邊鄰國和國際社會關切，全面配合建立利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，以負責任的方式處置核汙染水。」
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