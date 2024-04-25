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美官員：布林肯將呼籲中國 賴清德就職期間勿挑釁

中央社／ 上海24日綜合外電報導
美國國務卿布林肯（左）24日抵達上海，展開訪問中國大陸行程。 路透社
美國國務卿布林肯（左）24日抵達上海，展開訪問中國大陸行程。 路透社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天下午抵達上海，展開任內第2次訪中行程。美國官員表示，布林肯將呼籲北京當局在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。

美國之音（VOA）報導，布林肯定於4月24至26日訪問中國，並計劃訪問北京與上海。他將和商界領袖與學生會面，也將與中國外交部長王毅會談，可能會晤中國國家主席習近平。

據報導，布林肯這次訪中的時機，適逢美國國會剛通過對台灣等國的援助法案，距離台灣下任總統賴清德就職不到一個月，賴清德和台灣現任總統蔡英文皆拒絕中國對台灣的主權主張。

根據美國之音，美國國務院高級官員在布林肯行前簡報時表示，布林肯將當面要求北京勿在賴清德就職典禮期間採取挑釁行動，並表達維護台海和平穩定帶來長期利益。

這名官員指出：「在這段重要而敏感的時間，各方都應對和平穩定做出貢獻，避免採取可能升高緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。」

布林肯 美國 賴清德

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