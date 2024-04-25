新聞眼／陸遞重啟密碼 關鍵在執政者一念間

再不到一個月時間，準總統賴清德就將走馬上任。他將帶領兩岸關係走向何方，各界都高度關注，而台海穩定也是美國國務卿布林肯此行訪陸的重點議題之一。

事實上對賴準總統，中共總書記習近平本月稍早已透過與前總統馬英九的會面遞出橄欖枝。除將兩岸關係的定位放寬為「同屬一個國家、一個民族」，習還提出，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

業者關注的兩岸旅遊，國台辦昨日記者會更進一步明確了重啟的密碼：民進黨當局要解除「禁團令」，同時開放大陸居民赴台交流。

北京近期釋出的這些訊息，台灣黨政相關人士肯定也明白，關鍵只在於執政者的一念之間：願不願透過旅遊的恢復來緩解緊繃的兩岸關係，抑或要持續推進兩岸全方位的「脫鉤斷鏈」？

由於民共毫無互信基礎，對於重啟兩岸觀光旅遊，台北與北京都在等對方先踏出一步。業者高度關注此事，是因這直接關係到飯碗，但對台灣兩千三百萬人民而言，這卻是涉及安危的大事。

北京堅決反對台獨，與民進黨在此一原則性問題上基本無解，但現階段也沒有任何一方急於解決。兩岸觀光旅遊的恢復化解不了當前兩岸關係的根本癥結，但雙方人員往來增加，卻能增進彼此了解、降低無謂的敵意。

願不願意讓陸客來台？樂不樂見兩岸關係緩和？當權者一個念頭就能確定，而這個決定也將預示著未來四年兩岸關係的大致走向。