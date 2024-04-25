聽新聞
test
0:00 / 0:00

商總：立刻恢復團客 重回8年前盛況

聯合報／ 記者何醒邦林海／台北報導
商總榮譽理事長賴正鎰今年初，在北京出席2024年台商新春聯誼會，向大陸官員提到ECFA、兩岸觀光、農漁貿等議題。（記者廖士鋒／攝影）
商總榮譽理事長賴正鎰今年初，在北京出席2024年台商新春聯誼會，向大陸官員提到ECFA、兩岸觀光、農漁貿等議題。（記者廖士鋒／攝影）

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流，全國商總榮譽理事長賴正鎰表示樂見其成，希望政府立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到八年前的觀光交流盛況。

針對國台辦的說法，賴正鎰說，這對國內觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助；回復到台灣十個航空據點與大陸六十一個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過八百九十個航班，以及四十七個試點城市可來台自由行的交流盛況。

賴正鎰指出，去年入境來台觀光客僅六一八萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復一千萬人次來台還是有難度，建議政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到五百萬人，加速平衡觀光逆差。

昨天接任工總理事長的潘俊榮也說，希望企業與大陸有好互動、相互交流，營造兩岸更好的未來，台灣大門打開歡迎大陸同胞來旅遊。潘俊榮指出，兩岸人民多交流，時間一到情感就更深，不是用武力、政治解決，要創造兩岸都是贏家的局面，這也是最好的選擇。

國台辦 航班 陸客

延伸閱讀

中國啟用W122、W123航路 國台辦：有足夠安全間隔

金門軍職釣客被留置已37天 大陸：仍在「核實」了解中

南投爭取國際觀光團客 擬推千元補助、散客優惠

陸國台辦深夜證實 仇開明會康達闡明台灣問題立場

相關新聞

國台辦：將積極推動兩岸旅遊 朱鳳蓮稱民進黨未解除禁團令

中共總書記習近平日前在與前總統馬英九會面時提出，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。對於兩岸旅遊交往議題，大陸國台辦發言... 國台辦：積極推動兩岸旅遊 王國材強調我方已釋善意

陸客團來台有譜？ 王國材盼國台辦善意化為具體回應

國台辦24日指出，對於兩岸交流將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作。對此，交通部長王國材指出，需等中國大陸正...

此行可能會習...布林肯抵達上海 聚焦台灣議題

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文指出，24日下午，美國國務卿布林肯抵達上海，開啟任內的第二次訪問大陸行程。路透報導，布...

新聞眼／陸遞重啟密碼 關鍵在執政者一念間

再不到一個月時間，準總統賴清德就將走馬上任。他將帶領兩岸關係走向何方，各界都高度關注，而台海穩定也是美國國務卿布林肯此行...

共軍潛艇部隊70年 罕見向媒體曝光巨浪2型潛射飛彈畫面

中共海軍建軍75周年，同時也是潛艇部隊成立70周年，由新任共軍海軍發言人冷國偉策畫的潛艇宣傳片，近期在國際上受到諸多關注...

布林肯已抵達上海 大陸官媒：別想帶著籌碼來訪華

大陸央視新聞旗下微博「玉淵潭天」發布，美國國務卿布林肯已於24日下午抵達上海，開啟任內的第二次訪華行程。玉淵潭天指出，布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。