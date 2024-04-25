國台辦積極推動兩岸觀光 旅遊業：陸釋善意 看賴就職回應

大陸領導人習近平在馬習二會表示「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看看。」國台辦發言人朱鳳蓮也說，將採積極措施推動包括旅遊在內兩岸各領域交流合作，被解讀為開放陸客來台有譜。旅遊業界認為，這是非常有善意的訊號，關鍵將在五月廿日準總統賴清德就職後的回應。

台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光指出，現在除習近平在馬習會先釋出訊號，國台辦也出面重申，這已經非常有善意，業界多正面看待，就看五二○後民進黨政府態度。兩岸人民不通非常沒道理，不管是哪一方先有動作，業界都殷殷期盼盡快有進度。

昇漢旅遊董事長、台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，近期陸方都是往正面方向釋出消息，業界都很期待，五二○賴清德就職後，是否有釋出好的善意是關鍵，這可能會影響陸方是全面開放，還是僅部分象徵性開放。即便大陸官方宣布開放陸客來台，包括大通證申辦、領隊重新領證、各省組團社開會等都還需要一些作業時間。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，國台辦釋出善意，表達希望兩岸人員交流正常化，各領域交流常態化，當然是希望台灣政府有善意回應。疫後國境開放以來，大陸很多專業交流團在來台審查時被拒絕，希望能改善這樣情況。目前兩岸旅行交流還卡在台灣禁團令，若沒有解決就不會有開放。

李奇嶽認為，台灣政府強調兩邊能對等開放，希望的是方向一致性，但未必要同步性，因為在兩岸政府互信不足情況下很難做到。現在大陸釋出善意，台灣政府若能把握這次做出回應，兩岸僵局就有機會慢慢化解。