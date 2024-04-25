美國務卿布林肯抵大陸 為拜登訪陸鋪路

美國國務卿布林肯已於昨日下午抵達上海，展開其任內第二次訪問中國大陸行程。外界普遍預期，大陸國家主席習近平可能在北京會見布林肯，香港媒體更指出，布林肯此行可能為美國總統拜登訪問中國大陸鋪路。拜登在二○二○年當選後，迄今尚未訪問中國大陸。

美國國務院官員表示，國務卿布林肯廿四日起訪問中國大陸三天，將以明確坦誠的態度與北京高層會談。美聯社報導，布林肯將和中方官員討論俄烏戰爭、中東局勢、人權、台灣與南海等問題。

布林肯昨日下午搭機抵達上海，由上海市外辦主任孔福安與美國駐北京大使伯恩到場接機，預期布林肯在上海期間將會見商界及青年代表。

在布林肯抵達上海的前一天，中國美國商會發布一份報告指出，儘管北京公開表示歡迎外資，但其開展的一系列國家安全行動還是讓外商擔心中國投資環境是否安全。據美國之音報導，中國美國商會敦促大陸官方應盡快明確並縮小新國安法的範圍，以防止干擾正常的商業運營。

布林肯預計廿六日前往北京，與大陸外長王毅會談，外界普遍預期習近平也將會見布林肯。

香港星島日報指出，布林肯去年六月十八日至十九日訪問中國大陸，當時大陸外交部宣布是「經中美雙方商定」，言下之意是並非中方主動提出邀請，布林肯此行則是「應中共中央政治局委員、外交部部長王毅邀請」。用詞的調整反映的是兩國關係的變化。

報導稱，自去年十一月中美元首舊金山峰會後，中美關係已呈止跌回穩態勢，兩國在各層級各領域開展了一系列重要接觸，中美兩軍也恢復溝通對話。去年六月布林肯到訪時，儘管中美關係仍處於低潮，習近平還是見了他。這次布林肯是正式應邀訪問中國大陸，且可能為拜登訪問中國大陸鋪路，相信習近平將會見他。

布林肯此行預計將與北京討論俄烏戰爭、中東衝突、南海問題，以及遏止芬太尼、提升中美兩軍交往、建立有關ＡＩ風險與安全的對話、中國大陸的人權問題，以及美國當前關切的中國產能過剩等多項議題。

美國國務院官員說，布林肯將在「私下和公開場合，強調美國對維護台海和平穩定的長期關注」。

但大陸外交部北美大洋洲司廿三日則明確提出，美方不能夠觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。