美國務卿布林肯訪陸 聚焦中東、兩岸、產能過剩等議題

美國國務卿布林肯昨（24）日下午抵達上海，展開任內第二次訪華行程，期間將和大陸官員會面，商討中東、俄烏、兩岸、南海等議題和關切「產能過剩」問題。另據港媒報導，除大陸國家主席習近平可能在北京會見布林肯外，此行他也將替美國總統拜登日後訪中鋪路。

據大陸官媒央視旗下媒體帳號「玉淵譚天 」稱，今年初，美方就提出了訪問意願，「但溝通，更重視的是行動 」，認為美方靠釋出將續談所謂大陸「產能過剩論」來施壓，是將其作為貿易武器，也是對大陸新質生產力發展的焦慮。

另，大陸外交部表示，布林肯是「應中共中央政治局委員、外交部部長王毅邀請」，於24至26日訪華。這與去年宣稱是「經中美雙方商定」，代表非中方主動邀請，港媒星島日報報導稱，這反映兩國關係的變化。

港媒報導分析，去年6月布林肯訪問時，中美關係仍處低潮，但習近平還是會見了布林肯，這次他正式應邀訪問，而且可能為拜登日後來訪鋪路，相信習近平將可能再次會見布林肯。

美國國務院方面日前通報，布林肯將在北京、上海和大陸政府官員會面，商討包括中東、俄烏、兩岸、南海等一系列問題，重申兩國赴責任管控競爭的重要性，就去年兩國元首達成共識商討後續工作。