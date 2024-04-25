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國台辦：將積極推動兩岸旅遊 朱鳳蓮稱民進黨未解除禁團令

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄／北京—台北連線報導
兩岸觀光旅遊重啟露曙光，大陸國台辦表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流合作。圖為參團旅遊民眾在桃機航廈集合。記者黃仲明／攝影
兩岸觀光旅遊重啟露曙光，大陸國台辦表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流合作。圖為參團旅遊民眾在桃機航廈集合。記者黃仲明／攝影

中共總書記習近平日前在與前總統馬英九會面時提出，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。對於兩岸旅遊交往議題，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日進一步明確表示，將採取「積極措施」推動「包括旅遊」的兩岸交流合作。

朱鳳蓮昨日上午在記者會上指出，目前兩岸交流合作「在島內仍存在一些人為的阻力和障礙」，相信只要兩岸同胞共同努力排除障礙，兩岸交流合作會迎來光明前景，她宣布，「我們將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」。

朱鳳蓮也表示，民進黨當局至今沒有解除「禁團令」、沒有開放大陸居民赴台交流，「只有消除這些阻礙，才能為兩岸旅遊和人員往來恢復正常創造有利條件」。

針對國台辦關於兩岸旅遊重啟最新說法，陸委會昨日沒有任何回應。全國商總名譽理事長賴正鎰則表達「樂見其成」，他並說，希望台灣今天就能立即宣布恢復團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到兩岸八年前的觀光交流盛況。

賴正鎰建議，除爭取外國觀光客來台旅遊，政府也應加速開放兩岸團客觀光，如此才能加速平衡台灣的觀光逆差。

習近平日前在「馬習二會」中曾表示「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。大陸國台辦主任宋濤本周一在會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行時強調，習近平的談話「展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意」，他並指大陸將「全面貫徹落實習近平重要講話精神」。

陸客來台高峰時期曾達一年四一八萬次，但去年來台大陸人士剩廿二萬人次。陸客自由行是在二○一九年八月被大陸片面宣布暫停，僅海西地區赴金馬澎自由行在同年九月重啟，其餘兩岸觀光旅遊措施都因二○二○年初新冠疫情，受兩岸各自的邊境管控影響而暫停迄今。

我政府原規畫春節後恢復國人赴陸團體旅遊，但二月初又以大陸片面宣布改變M五○三航路運行方式宣布暫停。立法院國民黨團總召傅崐萁近日將帶領數名國民黨籍立委訪陸，討論兩岸旅遊重啟等議題，朱鳳蓮昨也表達歡迎傅崐萁率團到訪。

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