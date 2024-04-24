布林肯抵達上海 中國派遣上海外事辦主任接機

美國國務卿布林肯今天下午搭機抵達上海，展開為期3天的中國訪問行程，中方派遣上海市外事辦主任孔福安前往接機。據美媒報導，布林肯預定今明兩天在上海會見商界及青年代表，26日前往北京。

綜合央視旗下新媒體帳號「玉淵潭天」等媒體報導及相關畫面，布林肯（Antony Blinken）24日下午搭乘行政專機抵達上海，孔福安及美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）分別代表中方及美方在機場迎接。

綜合媒體先前報導及已知訊息，布林肯預定今明兩天在上海會見商界及青年代表，其中可能包括中國代表；美方冀望布林肯這次訪問中國能以上述「友好的方式」開啟。

布林肯預定26日從上海轉往北京，將與中國外交部長王毅舉行會談。據港媒星島日報報導，布林肯屆時可望與中國國家主席習近平會面。

布林肯這次訪中，是繼美國財政部長葉倫（JanetYellen）不久前訪中後的又一次美中高層接觸，被視為美中關係止跌回穩的象徵。

但諸如中國被指控暗地支持俄羅斯軍工業發展、特定產業產能過剩、科技圍堵，以及南海、台灣、人權等議題，勢必成為雙方過招的焦點。而美方事後是否對中國採取進一步制約措施，也受到各界關注。