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點名抖音、小紅書 陸委會籲民眾：不使用大陸社群媒體

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
陸委會24日在社群媒體呼籲民眾「不使用中國大陸社群媒體」。（圖／截自陸委會Line帳號）
陸委會24日在社群媒體呼籲民眾「不使用中國大陸社群媒體」。（圖／截自陸委會Line帳號）

陸委會24日透過社群媒體「提醒」民眾「不使用中國大陸社群媒體」、「不安裝來源不明的應用程式」，強調「時時保持警惕，才能保障個人及國家安全」。

根據陸委會的社群媒體Line帳號24日晚間消息，陸委會指出，近期國內傳出首起「小紅書」三方詐騙事件，此前抖音亦曾出現數起同類型的詐騙案例。警方表示，小紅書的母公司「行吟信息」在台沒有窗口，且中國大陸的公司普遍對此類刑案視而不見，無法調閱加害人資料。國人若遇上這種類型的詐騙案，偵查工作幾乎受阻，很難協助被害人討回公道。

陸委會用「提醒」的詞彙，呼籲民眾「不使用中國大陸社群媒體」。

此前在2022年底，中央社曾援引數位部官員說法證實公部門禁用陸製軟體，在「危害國家資通安全產品使用限制原則」規範發布時，就限制不能使用大陸製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都屬於危害國家資通安全產品，本來就有限制公部門資通設備與所屬場域不能下載使用。

而陸委會也曾表示，目前政府並未開放陸資來台經營網路平台，抖音並未在台落地設立分公司或辦事處，依法不得在台經營相關業務。陸委會還曾多次提醒國人，如果使用大陸相關APP，應注意個人資料被中共掌握的風險，並強調陸委會也會跟相關主管機關溝通，請國人注意資安風險。

小紅書在國內有諸多年輕民眾與學子愛用，曾受到諸多外國媒體與大陸媒體特別報導關注。2022年2月小紅書一度登上台灣地區IOS應用商店免費APP下載排行榜的冠軍，2022年3月及4月，也在台灣Google Play商店的免費社交軟體分類排行中，多次位居榜首，擊敗Facebook、Instagram等軟體。根據網站分析工具Similar Web的小紅書統計曾顯示，2023年6月至7月台灣人造訪小紅書的流量僅次於中國大陸。

目前政府並沒有硬性的規定一般民眾不准使用小紅書與抖音，但陸委會公開呼籲民眾「不使用中國大陸社群媒體」，此前相當罕見。

小紅書 社群媒體 陸委會

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