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中國銀行原董座劉連舸受賄5.4億元案開庭 犯罪手法曝光

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國銀行原董座劉連舸（中）受賄5.4億元案開庭。（取自央視新聞）
中國銀行原董座劉連舸（中）受賄5.4億元案開庭。（取自央視新聞）

山東省濟南市中級人民法院24日一審公開開庭審理中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸受賄、違法發放貸款一案，其非法索取、收受他人給予的財物共計約人民幣1.21億元（約新台幣5.4億元）。

央視新聞報導，濟南市人民檢察院指控：2010年至2023年，被告人劉連舸利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長，黨委副書記、副董事長、行長，中國銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，非法索取、收受他人給予的財物共計折合人民幣1.21億餘元。

2017年底至2020年初，劉連舸在擔任中國進出口銀行黨委副書記、副董事長、行長和中國銀行股份有限公司黨委書記、董事長期間，明知相關企業不符合發放貸款條件，違反《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》等法律規定，推動向相關單位發放貸款共計人民幣33.2億餘元，造成本金損失人民幣1.9億餘元。

檢察機關提請以受賄罪、違法發放貸款罪追究劉連舸的刑事責任。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人劉連舸及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，劉連舸進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾20餘人旁聽了庭審。

2023年3月31日，大陸官方發布消息，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。劉連舸成為中共二十大後首個落馬的中管金融企業一把手

2023年10月7日，中央紀委國家監委網站發布劉連舸被「雙開」的消息，之後10月16日被捕。

據介紹，劉連舸棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款，造成重大金融風險，他還被指私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查、違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排等。

公開報導顯示，劉連舸酷愛滑雪。2021亞布力中國企業家論壇第二十一屆年會上，曾有人對外透露，劉連舸是滑雪業余選手當中的專業高手，已經突破了80公里的目標。

此外，劉連舸被指不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，徇私錄用調整提拔幹部；違規經商辦企業；違規幹預資金借貸，私自留存涉密資料；道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教；毫無紀法底線，擅權妄為，靠金融吃金融，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

劉連舸生于1961年5月，1987年畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位，具有高級經濟師職稱。

劉連舸在中國人民銀行工作近20年，在中國進出口銀行工作近11年。2018年，劉連舸調任中國銀行，當年8月起任行長，10月起任副董事長，當時劉連舸成為四大行一把手中最年輕的一人。而此後不到一年，2019年7月，劉連舸就出任中國銀行董事長。

中國銀行 人民幣 金融風險

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