此行可能會習...布林肯抵達上海 聚焦台灣議題

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聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國國務卿布林肯24日抵達上海，展開訪問中國大陸行程。 路透
美國國務卿布林肯24日抵達上海，展開訪問中國大陸行程。 路透

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文指出，24日下午，美國國務卿布林肯抵達上海，開啟任內的第二次訪問大陸行程。路透報導，布林肯在這次行程可能也會與大陸國家主席習近平會面。布林肯此行會在上海會晤商界領袖，預計26日在北京會晤大陸外長王毅，他形容這次會展開密集的面對面外交，並談到台灣問題會是此行的重要議題。

綜合外電和港媒報導，布林肯24日在社交網站發文表示，他會前往上海和北京展開密集的面對面外交，「我們持續、直接的參與，對在美國人與世界民眾最關鍵議題上取得進展至關重要」。

他也談到台灣議題會是行程的重要議題，他指出，「在我們於烏克蘭和以色列取得成功的外交後，我們將熱切致力在台灣方面取得同樣的成功，特別是在援助法案剛通過後。這是我此行的主要原因。」

「玉淵譚天」刊文稱，今年年初美方就提出訪中意願，美國想來，「但溝通，更重視的是行動」。

文章稱，可以看到在這次訪問前，美方仍在透過知情人士放風和媒體炒作某一議題的方式，來為自己製造談判的「籌碼」。但想要靠這樣的「籌碼」施壓，能奏效嗎？

文章稱，有外媒報導，布林肯這次要接過美國財長葉倫的話筒，接著談所謂中國「產能過剩論」。但葉倫的這個說法，連一些美國經濟分析家都表示難以理解，這些人認為，葉倫的言論違背了200多年來西方標榜的經濟學最基本的原理。

針對這項爭議，文章稱2023年至今，美媒對所謂中國「產能過剩論」的報導轉移到了中國的「新能源產品」上，其中，新能源汽車尤為突出。可看到，中國相較於美國有優勢的產業，在美國的敘事下，都成了過剩產業，而每當中國新能源產業展現出競爭力，美媒就對所謂中國產能過剩進行炒作。也就是說，美媒對所謂中國產能過剩的關注，是對中國經濟亮點和突破的追蹤和關注，背後是美國對中國新質生產力發展的焦慮。

文章強調，對新能源汽車來說，新能源汽車產業不是產能過剩，而是還差得很遠。中國是世界第一大新能源汽車產銷國，2023年中國新能源汽車產量為958.7萬輛，這一年，中國出口了120.3萬輛新能源汽車——中國近90%的產能，都在滿足國內需求。這也意味著，對世界而言，中國在新能源汽車產業的出口是優質產能、稀缺產能。

文章又稱，新能源產業的總投資中，設備投資占比高。其次，新能源產業的技術研發投入大。最後，新能源產業的發展依賴公共基礎設施建設。目前，把這三項做好，發揮新能源產業規模經濟效應的國家，只有中國。或許正是因為清楚地體認到中國新能源產業真正的競爭力所在，並意識到跟中國在工業生產能力上的客觀差距，美國才發自內心地感到焦慮。

文章最後說，美國以為製造這樣的「籌碼」，會打消中國的信心，但他們這種行為，何嘗不是在證明「我們幹對了呢？」

布林肯 美國

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