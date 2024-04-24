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布林肯已抵達上海 大陸官媒：別想帶著籌碼來訪華

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央視新聞旗下微博「玉淵潭天」配圖指出，「提醒布林肯，別想帶著籌碼來訪華。」（圖取自微博「玉淵潭天」）
大陸央視新聞旗下微博「玉淵潭天」配圖指出，「提醒布林肯，別想帶著籌碼來訪華。」（圖取自微博「玉淵潭天」）

大陸央視新聞旗下微博「玉淵潭天」發布，美國國務卿布林肯已於24日下午抵達上海，開啟任內的第二次訪華行程。玉淵潭天指出，布林肯這次要接過美國財政部長葉倫的話筒，接著談所謂中國「產能過剩論」。配圖指出，「提醒布林肯，別想帶著籌碼來訪華。」

玉淵潭天指出，在這次訪華前，美方仍在通過知情人士放風和媒體炒作某一議題的方式，來給自己製造談判的「籌碼」。

葉倫的這個說法，連一些美國經濟分析人士都表示難以理解，這些人認為，葉倫的言論違背了200多年來西方標榜的經濟學最基本的原理。

2022年，美媒對所謂中國「產能過剩論」的報導集中在半導體行業。

而2023年至今，美媒對所謂中國「產能過剩論」的報導轉移到了中國的「新能源產品」上，其中，新能源汽車尤為突出。

文章直指，美國目的，在於抓住中國最具優勢的一些方面，集中唱衰，把中國的優勢演繹成「劣勢」、塑造成「威脅」，妄圖破壞中國發展的著力點，這樣的「攻心」套路，不可謂不陰險。

文章提到，美國以為製造這樣的「籌碼」，會打消中國的信心，「但他們這種行為，何嘗不是在證明，我們幹對了呢？」

布林肯 美國 葉倫

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布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

布林肯訪華前再炒「產能過剩論」 大陸央媒：這談判籌碼能奏效嗎？

新華社評布林肯訪陸：一個中國原則是中美關係政治基礎基石

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