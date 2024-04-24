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逾百個家族辦公室 擬在香港設立或擴大業務

中央社／ 香港24日電

香港官員今天透露，目前有136個家族辦公室表示「正準備或已決定會在港設立或擴展業務」，其中9個來自中東。

香港財經事務及庫務局局長許正宇以書面答覆立法會議員質詢時說，截至去年底，約有2700個單一家族辦公室在港營辦，其中有超過一半的家族辦公室由資產超過5千萬美元（約新台幣16億元）的人士成立。

此外，自從投資推廣署向有意到港發展的家族辦公室及超高淨值人士提供一站式支援服務後，有136個家族辦公室表示「正準備或已決定會在港設立或擴展業務」，其中9個來自中東。

據說，該署的負責團隊已協助64個家族辦公室在港設立或擴展業務，其中49個來自中國大陸、8個來自亞太地區、4個來自北美、3個來自歐洲。

所謂的家族辦公室，是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族的自有資金。

對於香港而言，家族辦公室的超高資產淨值人士，通常指擁有可投資資產淨值最少3千萬美元。

港府為振興香港經濟，今年3月公布「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，從投資範疇、居港權和稅務豁免等方面給予優惠，包括納入以人民幣計價的資產，如果成功申請，申請人可與配偶及未婚受養子女來港居住和發展。

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