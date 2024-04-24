中共監管基層民眾升級 與國外聯繫成監控焦點

美國之音今天報導，中共監視系統日益擴大，從過去部署的「維穩信息員」、網格員了解基層民眾生活，到現在愈來愈多的社區工作者登門進行家戶調查，且特別關注基層民眾與其他國家的聯繫。

根據報導，中國近幾年來的維穩工作逐漸滲入基層民眾生活，從「維穩信息員」、疫情期間協助執行防控政策的網格員、兼差微網格員的外送人員，到現在調查社區家戶的社區工作者，一再顯示中國對基層人民的監控不斷升級。

中共中央辦公廳和中國國務院辦公廳近期發布「關於加強社區工作者隊伍建設的意見」，明確規定社區工作者，是指在社區從事黨建、治理、服務工作的全日制專職工作人員。

據山東青島一名社區工作者表示，社區工作者除了掃地、協助政府宣導反詐諞事宜等零碎事務，也需注意長居國外的民眾到中國居民家中探親走訪，工作就像是網格員的「進階版」。

根據「中華人民共和國出境入境管理法」第39條，外國人在旅館以外的其他住所居住或者住宿的，應在入住後24小時內由本人或留宿人，向居住地的公安機關辦理登記。山東青島的一名社區工作者表示，今年春節有不少外籍華人回鄉探親，他必須逐戶提醒他們要登記。

另外，社區工作者也得關注居民與其他國家間是否有關連。

家住江蘇省的李小姐表示，之前曾向社區工作者透露兒子大學畢業後到美國留學定居，且在美國科技大廠工作，兒媳是移民到美國的台灣人。李小姐認為，這些訊息使得她成為社區工作者的重點關注對象，自去年初起，她已經見過社區工作者10次。

李小姐提到，過去疫情期間，網格員會負責通知家戶核酸檢測、替外出民眾開證明、送物資等類似居委會的工作。但現在常出現的社區工作者年紀普遍較小，且會詢問住戶較詳細的個人資訊問題，包括未住在該戶的家人去向。

報導引述克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKennaCollege）政治系教授裴敏欣日前於加州大學聖地牙哥分校提到，雖然中國利用大數據、人工智慧等高科技建成強大監控系統「天網」，但監控能力主要來自複雜的監控組織及大量的監控人員。

裴敏欣表示，經研究及分析後，中國現在的「信息員」人數約在1000萬至1500萬之間。