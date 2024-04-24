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共軍潛艇部隊70年 罕見向媒體曝光巨浪2型潛射飛彈畫面

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島即時報導
位於青島的中共海軍潛艇學院，近日邀請台媒與外媒參訪時，播放的簡介影片有一段潛射飛彈試射畫面，但沒有標註型號，也無從確定是反艦飛彈還是彈道飛彈。（記者廖士鋒／攝影）
位於青島的中共海軍潛艇學院，近日邀請台媒與外媒參訪時，播放的簡介影片有一段潛射飛彈試射畫面，但沒有標註型號，也無從確定是反艦飛彈還是彈道飛彈。（記者廖士鋒／攝影）

中共海軍建軍75周年，同時也是潛艇部隊成立70周年，由新任共軍海軍發言人冷國偉策畫的潛艇宣傳片，近期在國際上受到諸多關注，除了這是共軍首部潛艇宣傳片之外，更因為其片尾「彩蛋」揭露了巨浪2型潛射彈道飛彈的射擊畫面。

中共海軍 20日上午在青島黃海飯店舉行媒體吹風會，由新任發言人冷國偉宣布共軍海軍75周年相關規劃，他強調歷經75年發展，共軍海軍已成為一支「核常兼備、具有信息化條件下威懾和實戰能力、能夠遂行多樣化軍事任務的海上力量」。

而由冷國偉擔任總策畫，23日發布的首部共軍潛艇宣傳片「隱入深海」，則在片尾揭露約5秒鐘的潛射彈道飛彈射擊畫面，片尾顯示，一位軍官指出「我艇已達預定發射陣位，全艇靜默，聽令實施致命一擊」，隨後影片呈現工作人員名單，並播放飛彈射擊畫面。

官媒環球時報指出，這是巨浪2型飛彈。港媒南華早報還提到，這支影片首次證實山東艦航母打擊群至少包括四艘潛艦，其中包括一艘核子潛艇。影片顯示，三艘潛艇正在執行「掩蓋」任務，其中一艘發射了無人水下航行器，隨後第四艘核潛艇成功發射了飛彈。

公開資料顯示，巨浪2型飛彈首次公開亮相是2019年中共建政70年的閱兵，其於1991年立項，2012年試射成功，2014年開始戰備值班，巨浪2型飛彈作為中共第二代潛射飛彈，可攜帶3到6枚核彈頭，射程達到8,000公里以上，大大提升共軍二次核打擊能力（即核反擊能力）。曾有大陸媒體換算，若按每枚巨浪-2飛彈攜帶6個分彈頭計算，一艘094戰略核潛艇攜帶12枚巨浪-2飛彈發起突然打擊，可有效摧毀敵軍72個重要目標。據了解目前共軍已研製巨浪3型飛彈，但尚未曝光。

而今年共軍海軍建軍75周年相關活動，邀請台媒、港媒與外媒前往青島採訪慶典與西太平洋海軍論壇，其中在青島的海軍潛艇學院、海軍博物館的簡介影片，都有播放潛射飛彈畫面給媒體觀看，博物館的影片明確標記是1982年試射的巨浪1型飛彈（射程僅1,700公里），至於潛艇學院的飛彈，從角度上來看，與「隱入深海」當中的發射並非同樣的畫面，尚不確定是潛射反艦飛彈或彈道飛彈。

而中共海軍博物館裡，對於潛射洲際彈道飛彈，相關展示極少，僅有一個長約50公分的「巨浪一型練習彈」，還有一個不到3公尺長的藍色飛彈模型「JL-2」模型，而這個模型下方並沒有任何展品標示牌，凸顯仍是相當敏感。

此外，退役艦艇也有六艘陳列在博物館旁的碼頭上，包含1966年服役的長城200號、1974年服役的長征一號艇兩艘潛艦，這兩艘是早期共軍研製發射水下彈道飛彈的重要成果，不過軍方並未安排台媒、港媒與外媒進入參觀。

大陸科研團隊近期也有新研究，可望使用於潛艇隱身推進技術。南華早報近日引述哈爾濱工程大學的副教授葛楊和他的團隊發表在《光學學報》的論文「水下光纖納秒鐳射推進的短微腔結構性能研究」指出，該研究突破性解決如何利用雷射推進技術的數十年之久難題，可使用覆蓋潛艇的光纖，設計產生幾乎與商用噴射引擎一樣大的推力。

巨浪2型試射畫面公開。（圖／截自「隱入深海」紀錄片）
巨浪2型試射畫面公開。（圖／截自「隱入深海」紀錄片）
中共海軍博物館「JL-2」飛彈模型下並沒有展品標示牌，與其他展品明顯不同，凸顯仍具一定敏感性。（記者廖士鋒／攝影）
中共海軍博物館「JL-2」飛彈模型下並沒有展品標示牌，與其他展品明顯不同，凸顯仍具一定敏感性。（記者廖士鋒／攝影）

共軍 彈道飛彈 海軍

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