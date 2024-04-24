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美參議院通過TikTok剝離案 大陸外交部：先前已清楚表明原則立場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部官網）

針對美國國會參議院投票通過法案，如果TikTok在未來9個月到一年內未能與大陸企業字節跳動剝離，TikTok將在美國被禁用。大陸外交部發言人汪文斌24日表示，先前就已清楚表明了中方的原則立場，沒有需要補充的信息。

汪文斌指出，他和他同事以及大陸國商務部新聞發言人，先前已經就美國國會通過涉TikTok法案闡明了中方原則立場，可以查閱。

汪文斌曾於３月14日下午回應，如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

汪文斌指出，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更清楚地看到，美國所謂的規則、秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

大陸商務部發言人何亞東也在同一天的記者會上做出回應提到，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和 非歧視的環境。相關方應嚴格遵守中國法律法規，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

在此之前，對於針對TikTok的法案，美國總統拜登曾表明，只要國會院會通過該法案，他將簽署生效。不過，美國前總統川普也說，若幹掉了TikTok，那臉書（ＦＢ）生意將加倍，並指自己不想讓ＦＢ更好。

TikTok 汪文斌 美國

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