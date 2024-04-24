TikTok發動政治攻勢 難逃在美被剝離或禁用命運

美國參議院通過關於強制TikTok（抖音國際版）與中國母公司「斷開連結」法案；美媒報導，TikTok雖發起大打言論自由牌的罕見政治攻勢，但其在美國被剝離或是被禁用的命運可能已不可避免。

繼美國聯邦眾議院後，參議院23日也通過給予熱門短影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將面臨在全美遭封殺命運。

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，將儘速簽署法案。

美國之音（VOA）今天報導，根據法案，如果字節跳動不肯剝離其在美國的業務，將面臨被禁用的命運。

但TikTok先前已發起了一場罕見的政治攻勢。在TikTok頁面上方出現一則橫幅，鼓勵其億萬用戶「制止TikTok禁令」（Stop the TikTok ban），點擊後會跳轉到查找並致電各自選區聯邦參議員的頁面。TikTok似乎深知，其1.7億用戶中大多為對兩黨政治、乃至拜登連任等至關重要的年輕人。

而美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先前受訪時也說，她內心的政治直覺認為，會失去35歲以下的選民。

此外，TikTok另鎖定「言論自由」，在美國極為珍視的價值觀上發起強大政治攻勢。

一則在費城播出的廣告說，TikTok禁令本質上是對1.7億用戶言論自由權的攻擊，這項禁令將阻止很多人自由表達。不能讓他們剝奪你的言論自由。

美國參議院遊說披露的網站記錄顯示，TikTok雇用5家公關公司。而追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）分析發現，TikTok母公司字節跳動去年前3季的支出大幅高於往年，自2019年首次向聯邦遊說者付款以來，到去年10月為止已投入超過1990萬美元用於遊說。

隨著最近TikTok在國會的投票越來越近，一名沒有透露姓名的議員對美國政治新聞網站Politico表示，過去數週，TikTok遊說者的數量令人吃驚且可疑。

企業情報諮詢公司Interfor International的戰略顧問休維茨（Jeremy Hurewitz）指出，美國的民主制度可能很混亂，但中國是兩黨達成共識的少數幾個領域之一，國會針對TikTok的禁令說明「政治體系正在發揮作用，正如它應該的那樣」。

美國智庫外交關係協會（Council on ForeignRelations）東南亞高級研究員格蘭奇克（JoshuaKurlantzick）則說，因為TikTok及其母公司對北京的依賴是真實存在，表明聯邦政府掌握最終的決定權，就算這些年輕人是拜登贏得連任亟需的選民，但也仍然要禁TikTok。

因此TikTok雖發起了一場罕見的政治攻勢，大打美國選舉政治及言論自由牌，但可能難以避免在美國被剝離或是被禁用的命運。