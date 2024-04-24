快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

港警近兩年接獲2.8萬條反恐訊息 有人獲賞金

中央社／ 香港24日電

香港警方在「反送中」運動之後設立的「反恐舉報熱線」，近兩年來接獲超過2.8萬條訊息，當中有人因此被捕，而舉報者則獲反恐賞金。

綜合本地媒體報導，政府跨部門反恐專責組昨天公布，至本月中，「反恐舉報熱線」接獲的超過2.8萬條訊息中，當中13%轉交相關部門跟進，部分案件的舉報者更獲發反恐賞金。

港府早於2018年4月成立跨部門反恐專責組，成員來自6個執法部門，即海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處及入境事務處。

2022年6月，警方又宣布開設「反恐舉報熱線」。

當時警方解釋，設立熱線因2019年「黑暴」期間，暴力示威活動不斷升級，警方連番搗破多宗涉及槍械和爆炸品的案件。

警方又表示，在香港國安法生效後，留意到本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，有鑑於此，警方將原有的「反暴力爆料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，並交由跨部門反恐專責組負責管理，成功舉報者可獲反恐賞金。

反恐 國安法 香港

延伸閱讀

收賄偽造核發駕照...台中港務局技佐坐牢咬出9警 他不認罪判8月

台中13隻警犬日吃4.5斤飼料 熱心業者捐半年量支持

兒童色情零容忍！港英澳星韓5地聯合共打 272人遭捕

違規釣客拒捕爆拉扯！警鳴槍他竟跳進高雄港 躲3小時無力乖乖上岸

相關新聞

金門軍職釣客被留置已37天 大陸：仍在「核實」了解中

兩岸金門海域人員爭端仍未落幕，2月14日金門漁船案仍處於僵局，而3月18日具有軍職身分的金門釣客漂流到圍頭灣被大陸救起，...

批「中華民族陷阱論」 陸國台辦：將被釘在歷史恥辱柱

前總統馬英九與大陸領導人習近平的馬習二會10日在北京舉行，各界關注的一個關鍵詞是「中華民族」，不過陸委會副主委詹志宏公開...

習視察重慶 促攻關鍵核心技術

中國國家主席習近平23日在重慶考察，他在當地主持召開「新時代推動西部大開發座談會」時要求加快西部地區產業轉型升級。強化科...

布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

國務卿布林肯(Antony Blinken)訪問中國之際，中國外交部匿名官員表示，美國的行為舉措傷害中國利益，但中美關係...

習近平提「大食物觀」 暗示糧食危機？

中國官媒人民日報21日以頭版報導，國家主席習近平近日考察不斷強調「要建立大食物觀」。輿論解讀，是否暗示中國正面臨糧食危機...

港反恐舉報 近2年接2.8萬條訊息 1人獲發逾萬賞金

反恐舉報熱線由2022年6月成立至今年4月中，已接獲超過2.8萬條訊息，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。