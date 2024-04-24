港警近兩年接獲2.8萬條反恐訊息 有人獲賞金

香港警方在「反送中」運動之後設立的「反恐舉報熱線」，近兩年來接獲超過2.8萬條訊息，當中有人因此被捕，而舉報者則獲反恐賞金。

綜合本地媒體報導，政府跨部門反恐專責組昨天公布，至本月中，「反恐舉報熱線」接獲的超過2.8萬條訊息中，當中13%轉交相關部門跟進，部分案件的舉報者更獲發反恐賞金。

港府早於2018年4月成立跨部門反恐專責組，成員來自6個執法部門，即海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處及入境事務處。

2022年6月，警方又宣布開設「反恐舉報熱線」。

當時警方解釋，設立熱線因2019年「黑暴」期間，暴力示威活動不斷升級，警方連番搗破多宗涉及槍械和爆炸品的案件。

警方又表示，在香港國安法生效後，留意到本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，有鑑於此，警方將原有的「反暴力爆料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，並交由跨部門反恐專責組負責管理，成功舉報者可獲反恐賞金。