港媒：布林肯可望會見習近平 並替拜登訪中鋪路
美國國務卿布林肯今日起訪中，這是他任內第2度到訪，香港星島日報今天報導，相信習近平將會見布林肯，因他此行可能是替總統拜登訪中鋪路。
報導說，去年6月18日至19日布林肯（AntonyBlinken）訪中，當時中國外交部宣稱這是「經中美雙方商定」，言下之意是並非中方主動提出邀請。
而布林肯今起一連3天訪中，則是「應中共中央政治局委員、外交部部長王毅邀請」。字眼調整，凸顯兩國關係的變化。
報導指出，自去年11月中美元首在舊金山會晤後，中美關係浮現止跌回穩態勢，兩國在各層級各領域開展重要接觸，包括兩國軍方恢復溝通對話等。
去年6月布林肯來訪期間，儘管當時中美關係仍處低潮，但習近平還是會見他，這次布林肯正式應邀訪中，而且可能為拜登（Joe Biden）日後來訪鋪路，相信習近平將可能會見布林肯。
報導說，不過中美關係只是形式上的穩定，因美方遏制中國的戰略不變，因此針對布林肯來訪，中國外交部北美大洋洲司負責人說，將就台灣、經貿科技、南海等問題「闡明嚴正立場、提出明確要求」。
另據美國之音23日報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）國際國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）指出，布林肯此行難有重大突破。
他說，因雙方在俄羅斯、伊朗和台灣等關鍵議題，對立觀點根深蒂固，但高層會談仍在繼續，「這有助於緩和緊張局勢」。
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