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國台辦：將採取積極措施推動「包括旅遊」的兩岸交流

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，將會採取積極措施推動包括旅遊在內兩岸交流。（圖／截自「台海時刻」）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，將會採取積極措施推動包括旅遊在內兩岸交流。（圖／截自「台海時刻」）

大陸領導人習近平10日與前總統馬英九在北京會面，公開喊話「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，對於兩岸旅遊交往議題，大陸國台辦24日宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上，就馬習二會期間習近平拋出的兩岸人員往來善意談話，指出習近平談話體現了兩岸同胞越走越近、越走越親、不斷深化融合發展的共同願望，「儘管目前兩岸交流合作在島內仍存在一些人為的阻力和障礙，但我們相信只要兩岸同胞共同努力排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景」，她宣布，「我們將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」。

此前，習近平在於北京人民大會堂東大廳舉行的馬習二會談話中表示，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」，他還表態，「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

大陸國台辦主任宋濤22日在常州會見前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行時，強調習近平的談話在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化的背景下，「站在中華民族發展的歷史高度，深刻揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反『獨』促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意」，宋濤強調，大陸將全面貫徹落實習近平重要講話精神。

兩岸旅遊往來，陸客自由行自2019年8月被大陸政府暫停（僅海西地區赴金馬澎自由行不久後重啟），但金馬自由行與兩岸團客的部分自2020年初新冠疫情後，受到兩岸邊境管控影響而停止迄今。目前大陸旅遊主管部門文旅部尚未推出新的措施，而我方的團客赴陸旅遊短暫開放也即將於5月底結束。

國台辦 習近平 馬習二會

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