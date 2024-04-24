英籍學者霍斯金：歷史資料記錄百分之百支持中國在南海的主張

大陸《環球時報》就南海問題專訪大陸外交學院英籍教授馬克．霍斯金，霍斯金表示，菲律賓在南海爭議問題上的敘事沒有任何法律、歷史和事實基礎。他說，歷史資料記錄百分之百支持中國在南海的主張。無論是東印度公司或英國皇家海軍的測繪記錄，都明確顯示，有中國漁民居住在相關島嶼上且很熟悉附近的情況。

《環球時報》報導稱，近期，南海局勢持續升溫。菲律賓頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，更不斷散播假訊息，誤導國際社會對南海問題的認知。《環球時報》記者日前專訪了外交學院英籍教授馬克．霍斯金，霍斯金專門從事國際海事法、中國海事法相關領域的研究和教學工作，還是英國皇家亞洲學會、倫敦國際仲裁法院等機構的成員。而霍斯金一再表示，菲律賓在南海爭議問題上的敘事沒有任何法律、歷史和事實基礎。

被問到就他的研究，歷史資料是否支持中國在南海的主張？霍斯金表示，他認為歷史資料記錄百分之百支持中國在南海的主張。無論是東印度公司或英國皇家海軍的測繪記錄，都明確顯示，有中國漁民居住在相關島嶼上且很熟悉附近的情況。一些海南人也曾為西方的航行者提供翻譯。

他表示，從一些名詞的音譯中也可以看到這一點。從南海諸多島嶼的英文譯名中，你甚至還能聽出當年那裡的島民是從中國哪個省份過去的，比如鴻庥島的英文譯名Namyit Island來自海南方言發音「南乙」。這些島嶼上的許多風俗習慣也和中國沿海地區非常相似，例如在水大的地方建造高腳屋等。我們可以看到許多歷史文獻資料，都顯示中國漁民曾使用中國的技術和規範在南海諸島上從事生產開發活動。

對於中國近年來變得更強大，於是開始對其他國家提出新的領土主張的觀點，霍斯金說，這不是事實。事實是中國對南海的主張早於中華人民共和國的成立，甚至早於中華民國階段。早在1909年，清朝廣東水師提督李準就率領軍艦前往西沙群島巡航，給十餘座島嶼逐一命名，以宣示中國對西沙群島的主權。而在更早的1882年，中國海軍砲艦「綏靖」號還救出了在西沙群島附近遇險的英國船上的55名乘客。

他說，這些歷史資料都表明，當時在該地區活躍的人就是中國人，而中國對南海的主權主張也不是一個現代才有的問題，和當代中國的崛起​​也不直接相關。一些西方學者更是因為自己不了解這段歷史，就把中國的主張視為「毫無事實根據」，這顯露出了他們的無知。

霍斯金表示，菲律賓的主張沒有任何事實依據，儘管他們在試圖達成自身目標的手段上非常「聰明」。例如黃岩島，他說，無論是根據菲律賓憲法或一系列劃定菲律賓領土範圍的國際條約，黃岩島都不在菲律賓領土範圍內。在相當長的時間裡，菲律賓都沒有對黃岩島提出過主權主張，而在其獨立前，其殖民者美國也未對黃岩島提出過主權主張。一直到1990年代，時任菲律賓總統拉莫斯才聲稱，黃岩島「位於菲律賓專屬經濟區內」。

對於近日，美國、日本、澳洲和菲律賓在南海舉行首次正式海上聯合軍演，將對南海爭端產生怎樣的影響？霍斯金表示，首先，這些維護所謂「基於規則的國際秩序」的軍演耗費了大量納稅人的資金。其次，日本正藉此提升自衛隊的裝備和能力，尋求改變現行的和平憲法。

他說，至於菲律賓，我認為它正在持續發展其軍事基地，把仁愛礁上那艘老舊的美國軍艦變成某種更永久的東西，例如軍事設施。他們希望在「南海行為準則」簽署前做到這一點，以便形成某種既定的「現狀」。

霍斯金表示，無疑，他們得到了美國的支持，並以維護海上貿易和「航行自由」為藉口，儘管這完全站不住腳。美國根本沒有批准《聯合國海洋法公約》，它也強調自身不受其程序限制，現在卻把該公約變成打壓其他國家的工具。美國這麼做只是因為自己想當「世界警察」。

他說，至於澳大利亞，該國與美英簽署了「奧庫斯」（AUKUS）協議，並舉行聯合軍演，這是把納稅人的錢花在了他們自己根本不需要的軍事活動上，澳大利亞民眾也不能從中得到任何好處。