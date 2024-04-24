新華社評布林肯訪陸：一個中國原則是中美關係政治基礎基石

美國國務卿布林肯今天展開訪華行程，大陸官媒新華社英文版對此發出評論表示，布林肯一年內第二次訪華。他的第一站是上海，而52年前歷史性的《上海公報》就是在這裡發表的。該文件標誌著中美關係正常化的開始。這顯示兩個社會制度不同的大國可以找到共同點，爭取和平共處。

它並稱，台灣問題關乎中國核心利益，一個中國原則是中美關係政治基礎的基石。美方必須審慎妥善處理涉台問題，把美國總統拜登不支持「台獨」的承諾轉化為實際行動。

評論指出，自布林肯 2023 年 6 月上次訪問以來，雙邊動態發生了顯著變化，反映出脫離一年前的歷史低點。去年兩國元首舊金山峰會後，雙邊關係開始穩定。然而，大量的敵意依然存在，這主要是由於華盛頓堅持零和思維，並將中國視為威脅。

評論指出，健康穩定的中美關係需要雙方正確認知與實際行動，這也是兩國元首共識。近年來，中美關係遇到了巨大阻力。這要歸咎於美國政界人士，他們將中國視為長期戰略競爭對手和「最重要的地緣政治挑戰」的看法存在嚴重缺陷。

它稱，華盛頓對中國成長的恐懼已經超過了理性，而不是像網路新聞雜誌《外交家》最近所說的那樣將中國視為「合法的競爭者」。對中國成長的非理性恐懼導致華盛頓採取越來越敵對的政策和言論，進一步加劇雙邊關係的緊張。

它說，毫無疑問，中美之間存在著競爭，特別是在經貿領域。然而，中國並不接受兩國關係僅由競爭來定義的觀點，因為這種說法並沒有概括世界上最重要的雙邊關係的全部或本質。同時，任何競爭都必須有明確的界線和公平性。應在既定規則內進行，不得損害他人的發展能力和合法權利。中國追求的是促進相互進步的良性競爭，而不是旨在相互毀滅的競爭。

評論稱，布林肯訪華是緊接著美國財長耶倫一年內第二次訪華。事實上，舊金山峰會以來，中美雙方在多個層面、多個領域進行了重要交流，兩軍也恢復了溝通對話。中方始終致力於與美方進行開放對話與溝通。然而，華盛頓必須認識到，對話必須建立在平等和尊重的基礎上，行動必須言行一致。進行片面說教或強勢操控，不會帶來與中方的建設性對話。

它表示，中方願在平等和相互尊重的基礎上同美方開展更多合作。然而，華盛頓一方面期望中國無條件合作，一方面損害中國的核心利益，這是不切實際的。

它說，台灣問題關乎中國核心利益，一個中國原則是中美關係政治基礎的基石。美方必須堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，審慎妥善處理涉台問題，把美國總統拜登不支持「台獨」的承諾轉化為實際行動。

評論並指稱，布林肯此行正值美國和菲律賓在南海舉行聯合演習，這是不必要的挑釁性軍事力量展示，只會加劇區域緊張局勢。華盛頓最近聲稱對菲律賓作出「鐵定」的國防承諾，這發出了錯誤的訊息，並助長了菲律賓的對抗態度。

它說，中方堅決反對美方插手南海問題、挑撥中國與週邊國家關係。中國的領土主權和海洋權益不容侵犯，中方維護自身正當權益的決心堅定不移。

它稱，中美作為聯合國安理會常任理事國和兩個最大經濟體，對維護國際和平與安全負有特殊責任。面對曠日持久的烏克蘭危機，中方秉持客觀公正立場，積極勸及促談、政治解決，致力於建設性接觸。然而，華盛頓必須正視自己在加劇危機方面所扮演的角色，並停止對中國不斷毫無根據的指責。

評論最後指出，中美關係的發展軌跡對兩國人民和國際社會的福祉有深遠影響。儘管雙方都不願對抗，但目前當務之急是將此共識轉化為實質行動。