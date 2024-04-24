迎布林肯 陸：將闡明台灣問題立場

美國國務卿布林肯今日起訪問中國大陸，在他到訪前夕，大陸外交部官員透過媒體闡述中方對這次訪問主要聚焦五大目標，強調將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。

應大陸外長王毅邀請，布林肯本周三至周五訪問大陸。這是布林肯一年內二度訪陸，上次是在去年六月；他也是去年十一月舊金山拜習會後，第二位訪陸的美國高層官員，接續在美國財政部長葉倫本月初的訪問之後。

大陸外交部北美大洋洲司負責人就布林肯訪陸，提出中方將聚焦五大目標，包含樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作和共同承擔大國責任。

針對「有效管控分歧」，該名官員聲稱，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權等議題上的紅線。

該官員強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方堅決反對美方近期在台灣問題上的「錯誤言行」，敦促美方反對「台獨」，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國「和平統一」。

他還指出，美方拋出「中國產能過剩論」，背後包藏的是遏制打壓大陸產業發展的禍心。此外，中方堅決反對美方插手南海問題，「美國不是南海問題當事方，不該介入更不要攪局」。

就俄烏戰爭，該名官員強調，美方不得抹黑中俄正常國家關係，也應停止對大陸企業和個人濫施單邊制裁，「烏克蘭問題不是中美之間的問題」。他並呼籲美方不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」同中方打交道。