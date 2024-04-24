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宋濤：馬習二會指明兩岸方向
兩岸企業家峰會廿一日在南京舉行工作會晤，大陸國台辦主任宋濤廿二日會見峰會台方理事長劉兆玄時表示，中共總書記習近平在「馬習二會」談話，是站在「中華民族」發展的歷史高度，深刻揭示兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，為兩岸關係發展指明了方向。
據國台辦主管網站中國台灣網發布，兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍與劉兆玄廿一日在南京舉行工作會晤。雙方商定二○二四年峰會年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展」並就進一步深化兩岸產供鏈合作，繼續支持台企融入大陸內需市場、參與區域重大發展戰略，加強雙方交流合作。
劉兆玄廿二日在常州與宋濤會面，對於習近平在馬習二會的談話，宋濤表示大陸將全面貫徹落實習談話精神，堅定反對「台獨」，在堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。
劉兆玄指出，習近平談話立足中華民族、中華文化，讓台灣民眾感受到善意，兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，本來就是一家人。
劉兆玄與郭金龍在常州為「兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地」揭牌，並舉辦兩岸新能源汽車產業鏈企業對接交流活動。峰會台方能源及環保節能產業合作召集人杜紫軍表示，大陸包括理想汽車、比亞迪與奇瑞汽車等車廠在會上介紹相關需求，台灣在大陸汽車零組件企業也與會，希望成為供應鏈。
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