西太海軍論壇 共軍海軍司令籲各國海軍：添磚不要添亂

正在山東青島舉行的19屆西太平洋海軍論壇，23日上午的高層研討會上，共軍海軍司令員胡中明拋出四項倡議，他並呼籲各國海軍「要對話不要對抗，要交往不要交惡，要築基不要築牆，要添磚不要添亂」。

據新華社消息，胡中明23日上午在西太海軍論壇高層研討會上，以「同舟共濟、攜手前行，共建共護共用命運與共的海洋」為題作主旨發言，提出四項倡議，包含密切溝通交流，鞏固互信根基；提升合作質效，促進共同發展；加強行動配合，保護海上安全；擴大公共產品，增進海洋福祉。

他強調，為實現海洋永沐和平、持久安全、繁榮美麗的良好願景，各國海軍必須攜手同心、精誠合作，持之以恆發揮各國海上力量的作用與影響。他並用船（SHIP）這個英文單詞，對「命運與共的海洋」進行闡釋，表示命運與共的首要是安全（Security）、本質是和諧（Harmony）、關鍵是包容（Inclusiveness）、基礎是夥伴（Partner）。

胡中明強調，各國海上力量對維護海洋和平安寧和良好秩序均負有重要責任。他呼籲各國海軍要對話不要對抗，要交往不要交惡，要築基不要築牆，要添磚不要添亂。