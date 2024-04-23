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西太海軍論壇 共軍海軍司令籲各國海軍：添磚不要添亂
正在山東青島舉行的19屆西太平洋海軍論壇，23日上午的高層研討會上，共軍海軍司令員胡中明拋出四項倡議，他並呼籲各國海軍「要對話不要對抗，要交往不要交惡，要築基不要築牆，要添磚不要添亂」。
據新華社消息，胡中明23日上午在西太海軍論壇高層研討會上，以「同舟共濟、攜手前行，共建共護共用命運與共的海洋」為題作主旨發言，提出四項倡議，包含密切溝通交流，鞏固互信根基；提升合作質效，促進共同發展；加強行動配合，保護海上安全；擴大公共產品，增進海洋福祉。
他強調，為實現海洋永沐和平、持久安全、繁榮美麗的良好願景，各國海軍必須攜手同心、精誠合作，持之以恆發揮各國海上力量的作用與影響。他並用船（SHIP）這個英文單詞，對「命運與共的海洋」進行闡釋，表示命運與共的首要是安全（Security）、本質是和諧（Harmony）、關鍵是包容（Inclusiveness）、基礎是夥伴（Partner）。
胡中明強調，各國海上力量對維護海洋和平安寧和良好秩序均負有重要責任。他呼籲各國海軍要對話不要對抗，要交往不要交惡，要築基不要築牆，要添磚不要添亂。
目前共軍海軍高層與外國軍方高層會晤情況尚不多，除了4月21日，俄羅斯海軍司令莫伊席夫（Alexander Moiseev）與胡中明簽署一項協議，雙方軍隊將在海上搜救任務中合作之外，智利海軍也已經發布胡中明與該國海軍司令胡安·安德烈斯·德拉·馬薩（Juan Andrés De La Maza）會晤的消息。
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