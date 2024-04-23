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突破美國金融圍堵 俄中貿易幾乎完全「去美元化」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
俄羅斯持續推動「去美元化」，目前中俄貿易90%已改以人民幣進行結算。美聯社
俄羅斯持續推動「去美元化」，目前中俄貿易90%已改以人民幣進行結算。美聯社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日出席會議時指出，俄中貿易合作全面發展，兩國之間超過90%的結算都以人民幣進行，幾乎完全「去美元化」。

俄烏衝突爆發後，美國及其盟友就對俄國展開全面制裁，迫使俄羅斯積極降低美元和歐元在其經濟中的作用。路透報導，中國和俄羅斯在俄烏戰爭後促進更多人民幣貿易，此舉降低兩國經濟受美國制裁升級的風險。

拉夫羅夫表示，「儘管西方國家試圖阻撓，但俄中經貿合作正積極發展，雙邊經濟關係幾乎完全去美元化。如今，90%以上的相互結算已轉換為本國貨幣，俄羅斯農產品對中國市場的供應有所增加，投資和工業領域的聯合項目正在實施。」

上海《觀察者網》指出，中俄兩國貿易近年來快速增長，2021年雙邊貨物貿易額達到1,468.7億美元，與同期相比增長35.9%。2022年貿易額進一步增長，達到1,902億美元。2023年中俄雙邊貿易首次突破2,000億美元，達到2,401億美元。

中俄貿易增長也推動俄羅斯國的人民幣儲備。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外貿銀行的數據顯示，截至2023年底，人民幣已佔俄羅斯外幣儲蓄的25%，成為俄羅斯第二大受歡迎的外幣。

俄羅斯總統普亭去年8月曾表示，「去美元化的過程蓄勢待發，我們正在努力制定有效的相互結算及金融貨幣監管機制。美元即將會失去其在全球的作用。」

路透報導，美國官員近幾周不斷加強對中國金融體系施壓，藉以阻止兩國之間民用和軍事用途的商品貿易。《華爾街日報》援引知情人士資訊，稱美國正在起草制裁措施，威脅要切斷部分中國銀行的全球金融體系，藉此阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支援。

人民幣 俄羅斯 美國

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