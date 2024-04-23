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布林肯周三到訪 北京將要求美國支持中國和平統一

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國國務卿布林肯24至26日將訪問中國大陸，大陸外交部稱，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題向美方闡明北京的嚴正立場並提出明確要求。（法新社）
美國國務卿布林肯24至26日將訪問中國大陸，大陸外交部稱，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題向美方闡明北京的嚴正立場並提出明確要求。（法新社）

準總統賴清德即將就任前，美國國務卿布林肯將於24日展開的中國行備受關注。針對布林肯此行，大陸外交部北美大洋洲司指出，中方將重點就台灣等問題闡中方的明嚴正立場並提出明確要求。

央視新聞23日發布大陸外交部美大司就布林肯到訪向媒體進行的背景說明長篇報導。大陸外交部美大司重申，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政。台獨和台海和平水火不容。」

文章稱，「台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，我們絕不會聽之任之。」

「中方堅決反對美方近期在台灣問題上的錯誤言行，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，把拜登總統不支持台獨的表態落實到行動上，反對台灣獨立，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。」

大陸外交部美大司還提到，美國總統拜登多次重申美國不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突，以及不尋求同中國「脫鉤」等。

在布林肯此次到訪，中方敦促美方將拜登上述承諾落到實處，同中方一道，將中美元首「舊金山願景」變成實景，而不是繼續以「競爭」之名行對華圍堵遏制打壓之實。

在這項背景說明中，大陸外交部美大司稱，對於布林肯此訪中方主要聚焦五大目標：樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任。

針對不斷升高的中菲南海衝突，大陸外交部美大司強調，中方堅決反對美方插手南海問題，挑撥中國和東協關係。中國願繼續通過對話協商與有關當事方妥善處理涉海問題，同時中國維護自身合法權利的決心意志堅定不移。

大陸外交部美大司表示，中美外交團隊將在已經達成的相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守聯合國憲章、在有共同利益的領域開展合作、負責任地管控雙邊關係中的競爭因素七點共識基礎上，繼續進行中美關係指導原則磋商。

外交部 布林肯 美國

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