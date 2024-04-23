共軍發布首支潛艇宣傳片 展示巨浪潛射飛彈發射場景

4月23日是中共海軍成立75周年紀念日，中共海軍特別發布首支潛艇主題宣傳片《隱入深海》。值得注意的是，在這則長達7分41秒的影片片尾，特別呈現巨浪潛射飛彈的發射場景。

巨浪系列潛射彈道飛彈是解放軍海基核打擊的主力，美國國防部《2019年中國軍力報告》指出，共軍094型晉級核潛艦配備的巨浪-2飛彈，每艘可搭載12枚，每枚可攜帶1至3個核彈頭，射程達10,000公里。

《環球時報》指出，潛艇具有隱蔽性好、突擊力強等特點，既能獨立作戰，也可與海軍航空兵或水面艦艇部隊協同作戰，這則影片中許多畫面還是首次公開。

大陸海軍研究院大校唐莉表示，自2021年起，中共海軍每年4月23日前都會發布年度主題宣傳片，一年講述一個練兵備戰的故事。前三部影片分別為《大海向黨旗報告》《深藍！深藍！》和《蛟龍行動》。

唐莉稱，今年以潛艇為主題的另一層涵義是向共軍潛艇部隊成立70周年致敬。中共早在1954年就開始組建潛艇部隊。因潛艇部隊的特殊性，相關宣傳片拍攝難、數量相對少，完整反映潛艇官兵訓練生活的就更難。

中共海軍潛艇部隊成立已70年，唐莉表示，「可以說，中國海軍潛艇航程越來越遠，潛航越來越長，下潛越來越深。」

《環球時報》指出，如同前三年的宣傳片會暗藏「彩蛋」，中共海軍今年的宣傳片也公布了一些「驚喜鏡頭」。包括呈現兩支航艦編隊正在進行「紅藍對抗」演習，紅方航艦編隊由中國國產航艦山東艦領銜，這也是山東艦航艦戰鬥群首次完整地公布了水面艦艇、潛艇和航空聯隊組成，此次演習中水下力量包括三艘潛艇和至少一艘戰略核潛艇。

此外，在影片結束之際，艇長發布命令：「同志們，我艇已抵達預定發射陣位，全艇靜默，聽令實施致命一擊。」從畫面中可以看出，核導彈垂直發射，通過其彈體外形，可以看出是巨浪潛射彈道飛彈。

《環球時報》稱，發射巨浪潛射彈道飛彈的新型核潛艇雖未出現在畫面中，但在隊友掩護下，該型核潛艇抵達了預定陣位，並實施了戰略打擊。而核潛艇抵達最佳陣位進行發射需突破對方反潛攔截，也就是突破對方封鎖線，由此可以看出，該短片真實地反映出「一切從實戰」的主題。