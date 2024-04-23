菲律賓缺席西太海軍論壇 陸專家：藉此製造話題 攪局論壇

西太平洋海軍論壇第19屆年會22日在山東青島開幕，來自29個國家的海軍代表團參會，但近來與中共因南海問題爭執不下的菲律賓缺席。大陸軍事專家稱，菲律賓偽裝成「受害者」，缺席藉此博取同情。

環球時報報導，菲律賓是西太平洋海軍論壇成員國之一，中國海軍研究院梁巍大校22日在論壇現場回應媒體詢問時表示，中國作為本屆年會的主辦國，向所有論壇成員國和觀察員國發出邀請，並不清楚菲律賓沒有來參會的具體原因。

報導稱，今年1月中旬，由中國海軍承辦的西太平洋海軍論壇2024年工作小組會在南京舉行，30個國家的約70名參會代表圍繞各項議題研討交流，菲律賓代表曾參會並發言。

大陸海軍軍事專家張軍社表示，菲律賓在南海滋事挑釁時，一貫偽裝成「受害者」，以此博得國際社會的同情。「不排除菲律賓故意缺席是希望繼續製造話題，吸引國際社會關注，並攪局論壇」。

張軍社表示，西太平洋海軍論壇不僅是區域性論壇，其影響力遠遠超過西太地域範圍，是各國海軍加強交流、增進互信、深化合作的重要平台。菲律賓缺席該論壇，不僅減少了與包括中國海軍在內的各國海軍交流的機會，同時此舉也與菲律賓一直以來宣揚的國際規則和海洋秩序相矛盾。

報導稱，事實上，菲律賓此時正忙著與美國舉行近1.7萬名美菲士兵組成的「肩並肩」年度聯合軍事演習。據稱，這次演習將創下多個首次：首次在菲律賓領海以外進行，並模擬「擊沉敵方艦船」（早年中方建造並轉給菲律賓的退役艦）、奪回被敵對勢力佔領的島嶼等場景。